"Державою створюється такий стимул": Міноборони пояснило контракти добровольців 18–24 років

Однорічні контракти для добровольців 18–24 років спрямовані на залучення тих, хто не підлягає мобілізації, тож несправедливості по відношенню до військовослужбовців, які служать давно, немає.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, передає УНН.

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В перші дні, коли стало відомо про контракт дійсно лунали голоси, але я зазначу, що ті військовослужбовці, які давно служать, які обурювалися з цієї ситуації, і вбачали у цьому несправедливість, вони часто не враховували те, що люди зазначеної вікової групи, в принципі не підлягають мобілізації. І вони б за інших умов можливо б і не долучилися до Сил оборони. Тобто державою створюється такий стимул така винагорода, яка може цим людям стати таким поштовхом, для того, щоб вони долучилися