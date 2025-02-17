"Державою створюється такий стимул": Міноборони пояснило контракти добровольців 18–24 років
Київ • УНН
Міноборони запроваджує однорічні контракти для добровольців 18-24 років з виплатою 1 млн грн. Програма спрямована на залучення тих, хто не підлягає мобілізації, для можливості частішої ротації військ.
Однорічні контракти для добровольців 18–24 років спрямовані на залучення тих, хто не підлягає мобілізації, тож несправедливості по відношенню до військовослужбовців, які служать давно, немає.
Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
В перші дні, коли стало відомо про контракт дійсно лунали голоси, але я зазначу, що ті військовослужбовці, які давно служать, які обурювалися з цієї ситуації, і вбачали у цьому несправедливість, вони часто не враховували те, що люди зазначеної вікової групи, в принципі не підлягають мобілізації. І вони б за інших умов можливо б і не долучилися до Сил оборони. Тобто державою створюється такий стимул така винагорода, яка може цим людям стати таким поштовхом, для того, щоб вони долучилися
Також він нагадав, що грошова винагорода, розміром 1 мільйон гривень, передбачена тим військовослужбовцям рядового сержантського та старшинського складу, які приєдналися до війська у віці 25 років ще до набрання чинності відповідної постанови уряду.
Тобто прирівняли людей, які служать давно і які будуть підписувати контракт
Крім того він зазначив, що ці хлопці дуже потрібні і як заробітчан їх не зустрінуть, оскільки завдяки їм можна буде проводити ротацію частіше. Крім того, після базової і фахової підготовки, відводиться 14 днів для адаптації в бригаді.
Нагадаємо
Міноборони запускає програму однорічних контрактів для добровольців 18-24 років з виплатою 1 млн грн. За словами Лазуткіна, підписавши контракт, спочатку доброволець отримує 200 тисяч гривень, після проходження підготовки – 300 тисяч гривень, буквально протягом 5 робочих днів.