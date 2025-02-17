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«Государством создается такой стимул": Минобороны объяснило контракты добровольцев 18-24 лет

Киев  •  УНН

 • 11806 просмотра

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Минобороны вводит однолетние контракты для добровольцев 18-24 лет с выплатой 1 млн грн. Программа направлена на привлечение тех, кто не подлежит мобилизации, для возможности более частой ротации войск.

Годичные контракты для добровольцев 18-24 лет направлены на привлечение тех, кто не подлежит мобилизации, поэтому несправедливости по отношению к военнослужащим, которые служат давно, нет.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали 

В первые дни, когда стало известно о контракте действительно раздавались голоса, но я отмечу, что те военнослужащие, которые давно служат, которые возмущались по этой ситуации, и видели в этом несправедливость, они часто не учитывали то, что люди указанной возрастной группы, в принципе не подлежат мобилизации. И они бы при других условиях возможно бы и не присоединились к Силам обороны. То есть государством создается такой стимул такое вознаграждение, которое может этим людям стать таким толчком, для того, чтобы они присоединились

- отметил Лазуткин.

Также он напомнил, что денежное вознаграждение, размером 1 миллион гривен, предусмотрено тем военнослужащим рядового сержантского и старшинского состава, которые присоединились к войску в возрасте 25 лет еще до вступления в силу соответствующего постановления правительства.

То есть приравняли людей, которые служат давно и которые будут подписывать контракт

- пояснил спикер.

Кроме того он отметил, что эти ребята очень нужны и как заробитчан их не встретят, поскольку благодаря им можно будет проводить ротацию чаще. Кроме того, после базовой и профессиональной подготовки, отводится 14 дней для адаптации в бригаде. 

Напомним,

Минобороны запускает программу однолетних контрактов для добровольцев 18-24 лет с выплатой 1 млн грн.  По словам Лазуткина, подписав контракт, сначала доброволец получает 200 тысяч гривен, после прохождения подготовки - 300 тысяч гривен, буквально в течение 5 рабочих дней. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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