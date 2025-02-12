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Мільйон для добровольців: як відбуватимуться виплати за однорічним контрактом

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Міноборони запускає програму однорічних контрактів для добровольців 18-24 років з виплатою 1 млн грн. Контракт передбачає службу в одній з 6 досвідчених бригад та поетапні виплати після підписання, навчання та завершення служби.

Україна запускає новий однорічний контракт для добровольців 18–24 років. За умовами програми, 200 тисяч гривень виплачуються після підписання контракту, 300 тисяч – після проходження підготовки, а ще 500 тисяч – після завершення служби.

Про це розповів речник Міноборони України Дмитро Лазуткін в етері телемарафону, передає УНН.

Подати заявку можна на сайті 1824.army.gov.ua або через застосунок "Резерв+".

Контракт для людей від 18 до 24 - це відповідь на виклики сучасної війни, бо Україні потрібні добре підготовлені, мотивовані воїни, готові до виконання бойових завдань. І ця програма дозволяє швидко навчати цих людей і забезпечувати військо професійними кадрами. Програма навчання включає підготовку у сучасних бойових бригадах, тактичні курси, тренування з новітньою технікою та зброєю

- розповів Лазуткін.

Він зазначив, що наразі для вибору є 6 бригад – це всі досвідчені бригади, зокрема 72-га бригада, яка захищала Київ і воювала під Вугледаром, 95-а бригада, яка відома ще з часів захисту Донецького аеропорту, 92-га бригада, 10-та гірсько-штурмова, 38-а та 28-а бригади. Він додав, що після того, як людина підписує контракт, спочатку вона отримує 200 тисяч гривень, після проходження підготовки – 300 тисяч гривень, буквально протягом 5 робочих днів.

І третя частина – 500 тисяч гривень – тоді, коли дія контракту вже закінчується, у день виключення зі списків особового складу військової частини… Це плюс до грошового забезпечення і додаткового грошового забезпечення, якщо йдеться про виконання бойових завдань. Передбачається, що близько 6 місяців ці люди виконуватимуть бойові завдання на лінії бойового зіткнення

- зазначив Лазуткін.
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Чи можуть на такий контракт перейти добровольці, які вже у війську у цьому віці? "Насправді треба дивитися, який контракт вони підписували, тому що тут, напевно, потрібна юридична експертиза. У цій постанові Кабміну цього не передбачено

- додав Лазуткін.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський анонсував експериментальний річний контракт для служби в армії. Військові, які підпишуть його, зможуть отримати 1 млн грн, вступити до вишу без іспитів та скористатися іпотекою під 0%. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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