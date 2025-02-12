Мільйон для добровольців: як відбуватимуться виплати за однорічним контрактом

Україна запускає новий однорічний контракт для добровольців 18–24 років. За умовами програми, 200 тисяч гривень виплачуються після підписання контракту, 300 тисяч – після проходження підготовки, а ще 500 тисяч – після завершення служби.

Про це розповів речник Міноборони України Дмитро Лазуткін в етері телемарафону, передає УНН.

Подати заявку можна на сайті 1824.army.gov.ua або через застосунок "Резерв+".

Контракт для людей від 18 до 24 - це відповідь на виклики сучасної війни, бо Україні потрібні добре підготовлені, мотивовані воїни, готові до виконання бойових завдань. І ця програма дозволяє швидко навчати цих людей і забезпечувати військо професійними кадрами. Програма навчання включає підготовку у сучасних бойових бригадах, тактичні курси, тренування з новітньою технікою та зброєю

Він зазначив, що наразі для вибору є 6 бригад – це всі досвідчені бригади, зокрема 72-га бригада, яка захищала Київ і воювала під Вугледаром, 95-а бригада, яка відома ще з часів захисту Донецького аеропорту, 92-га бригада, 10-та гірсько-штурмова, 38-а та 28-а бригади. Він додав, що після того, як людина підписує контракт, спочатку вона отримує 200 тисяч гривень, після проходження підготовки – 300 тисяч гривень, буквально протягом 5 робочих днів.

І третя частина – 500 тисяч гривень – тоді, коли дія контракту вже закінчується, у день виключення зі списків особового складу військової частини… Це плюс до грошового забезпечення і додаткового грошового забезпечення, якщо йдеться про виконання бойових завдань. Передбачається, що близько 6 місяців ці люди виконуватимуть бойові завдання на лінії бойового зіткнення