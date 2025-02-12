Миллион для добровольцев: как будут происходить выплаты по однолетнему контракту

Украина запускает новый однолетний контракт для добровольцев 18-24 лет. По условиям программы, 200 тысяч гривен выплачиваются после подписания контракта, 300 тысяч - после прохождения подготовки, а еще 500 тысяч - после завершения службы.

Об этом рассказал спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает УНН.

Подать заявку можно на сайте 1824.army.gov.ua или через приложение «Резерв+».

Контракт для людей от 18 до 24 - это ответ на вызовы современной войны, потому что Украине нужны хорошо подготовленные, мотивированные воины, готовые к выполнению боевых задач. И эта программа позволяет быстро обучать этих людей и обеспечивать войско профессиональными кадрами. Программа обучения включает подготовку в современных боевых бригадах, тактические курсы, тренировки с новейшей техникой и оружием - рассказал Лазуткин.

Он отметил, что сейчас для выбора есть 6 бригад - это все опытные бригады, в частности 72-я бригада, которая защищала Киев и воевала под Угледаром, 95-я бригада, которая известна еще со времен защиты Донецкого аэропорта, 92-я бригада, 10-я горно-штурмовая, 38-я и 28-я бригады. Он добавил, что после того, как человек подписывает контракт, сначала он получает 200 тысяч гривен, после прохождения подготовки - 300 тысяч гривен, буквально в течение 5 рабочих дней.

И третья часть - 500 тысяч гривен - тогда, когда действие контракта уже заканчивается, в день исключения из списков личного состава воинской части... Это плюс к денежному обеспечению и дополнительному денежному обеспечению, если речь идет о выполнении боевых задач. Предполагается, что около 6 месяцев эти люди будут выполнять боевые задачи на линии боевого соприкосновения - отметил Лазуткин.

Могут ли на такой контракт перейти добровольцы, которые уже в армии в этом возрасте? «На самом деле надо смотреть, какой контракт они подписывали, потому что здесь, наверное, нужна юридическая экспертиза. В этом постановлении Кабмина этого не предусмотрено - добавил Лазуткин.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал экспериментальный годовой контракт для службы в армии. Военные, которые подпишут его, смогут получить 1 млн грн, поступить в вуз без экзаменов и воспользоваться ипотекой под 0%.