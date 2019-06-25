Консультации по новой программе с МВФ еще не начинались - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Национальный банк Украины прогнозирует старт консультаций по новой программе с Международным валютным фондом после выборов в Верховную Раду и формирования нового Кабинета министров, пока они еще не начинались. Об этом сообщил журналистам председатель НБУ Яков Смолий, передает УНН.
"Думаю, что консультации по новой программе, как говорили представители Фонда, могут начаться после парламентских выборов и формирования нового правительства", - сказал Смелый.
По его словам, консультации по новой программы еще не начинались, но Нацбанк находится в постоянном диалоге с МВФ относительно взаимоотношений Фонда и Украины в целом.
Как сообщал УНН, НБУ осенью введет в обращение новую купюру номиналом 1000 гривен.
Кроме того, монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут выведены из обращения с 1 октября 2019 года .
Напоминаем, весной в НБУ назвали купюры, которые чаще всего подделывали в прошлом году.