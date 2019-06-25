Консультации по новой программе с МВФ еще не начинались - НБУ

"Думаю, что консультации по новой программе, как говорили представители Фонда, могут начаться после парламентских выборов и формирования нового правительства", - сказал Смелый.



По его словам, консультации по новой программы еще не начинались, но Нацбанк находится в постоянном диалоге с МВФ относительно взаимоотношений Фонда и Украины в целом.

Как сообщал УНН, НБУ осенью введет в обращение новую купюру номиналом 1000 гривен.

Кроме того, монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут выведены из обращения с 1 октября 2019 года .



Напоминаем, весной в НБУ назвали купюры, которые чаще всего подделывали в прошлом году.