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Консультації щодо нової програми з МВФ ще не починалися - НБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Національний банк України прогнозує старт консультацій щодо нової програми з Міжнародним валютним фондом після виборів до Верховної Ради і формування нового Кабінету міністрів, наразі вони ще не починалися. Про це повідомив журналістам голова НБУ Яків Смолій, передає УНН. 

Консультації щодо нової програми з МВФ ще не починалися - НБУ

"Думаю, що консультації за новою програмою, як говорили представники Фонду, можуть початися після парламентських виборів і формування нового уряду", - сказав Смолій.

За його словами, консультації з нової програми ще не починалися, але Нацбанк перебуває в постійному діалозі з МВФ щодо взаємин Фонду і України в цілому.

Як повідомляв УНН, НБУ восени введе в обіг нову купюру номіналом 1000 гривень

Крім того, монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні та будуть виведені з обігу з 1 жовтня 2019 року

Нагадуємо, весною у НБУ назвали купюри, які найчастіше підробляли минулого року.

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