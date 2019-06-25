Консультації щодо нової програми з МВФ ще не починалися - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Національний банк України прогнозує старт консультацій щодо нової програми з Міжнародним валютним фондом після виборів до Верховної Ради і формування нового Кабінету міністрів, наразі вони ще не починалися. Про це повідомив журналістам голова НБУ Яків Смолій, передає УНН.
"Думаю, що консультації за новою програмою, як говорили представники Фонду, можуть початися після парламентських виборів і формування нового уряду", - сказав Смолій.
За його словами, консультації з нової програми ще не починалися, але Нацбанк перебуває в постійному діалозі з МВФ щодо взаємин Фонду і України в цілому.
Як повідомляв УНН, НБУ восени введе в обіг нову купюру номіналом 1000 гривень.
Крім того, монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні та будуть виведені з обігу з 1 жовтня 2019 року.
Нагадуємо, весною у НБУ назвали купюри, які найчастіше підробляли минулого року.