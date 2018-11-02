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Константинополь принял принципиальное решение о Томосу Украины еще в апреле

Константинополь принял принципиальное решение о Томосу Украины еще в апреле

Киев  •  УНН

 • 8974 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Вселенский патриархат принял принципиальное решение предоставить Украинской православной церкви автономию во время апрельской встречи с президентом Петром Порошенко. Об этом сообщил доктор богословия, архиепископ Тельмиський Иов (Геча), передает УНН со ссылкой на BBC Украина.

“Именно в апреле 2018 года после досконального изучения украинского вопроса Константинополь принял принципиальное решение о предоставлении Украинской церкви автокефалии, говорит архиепископ Иов. И непосредственно после апрельской встречи Петра Порошенко с Вселенским патриархом Варфоломеем из Киева в Константинополь поступили просьбы о предоставлении автокефалии от иерархов непризнанных церквей Украины, нескольких епископов церкви Московского патриархата, подкрепленные аналогичными обращениями президента и Верховной Рады”, — сообщил архиепископ.

При этом он пояснил, что в определенный момент “стало понятно, что этот формат — администрирование Российской церковью украинского православия — не работает, и нужно найти другой формат, который мог бы не только спасать людей, но и объединять их”.

По его словам, единственным подобным форматом, который существует в православной церкви веками и который мог бы помочь украинской ситуации, является модель автокефалии.

По его словам, решение о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви не добавит власти или значимости Вселенскому патриархату.

“Если бы Вселенский патриархат хотел что-то получить, он мог бы просто возродить свою митрополию, которая существовала (в Киеве) до конца XVII века. Но Константинополь этого не желает. Константинополь желает подарить Украине автокефалию, чтобы в Украине была своя церковь”, - отметил Иов.

Более того, по его мнению, и Москва с появлением новой автокефальной украинской церкви ничего не теряет, ведь устройство нынешней УПЦ МП предполагает автокефалию.

“Москва сама не раз подчеркивала, что предстоятель Украинской церкви избирается в Киеве, и эта церковь является самостоятельной во всех юридических, финансовых и кадровых вопросах”, — добавил он.

Как сообщал УНН, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский Патриархат продолжает процедуру предоставления Томосу для автокефалии Украинской православной церкви.

Напомним, не “Украинская православная церковь”, а “Православная церковь в Украине” — такое название будет иметь Единая поместная православная церковь, образуется в Украине после объединения трех церквей.

По мнению предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата, Патриарха Киевский и всей Руси-Украины Филарета, создание единой поместной автокефальной Церкви и получения Томоса об автокефалии должно состояться до конца текущего года.

Отметим, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение Президента Украины Петра Порошенко к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии православной церкви Украины. Соответствующий проект постановления поддержали 268 народных депутатов.

17 апреля Президент Украины Петр Порошенко заявил, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I о томосе Украинской поместной автокефальной церкви.

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