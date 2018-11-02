Константинополь ухвалив принципове рішення щодо Томосу Україні ще у квітні

“Саме у квітні 2018 року після досконального вивчення українського питання, Константинополь ухвалив принципове рішення про надання українській церкві автокефалії, каже архієпископ Іов. І безпосередньо після квітневої зустрічі Петра Порошенка з Вселенським патріархом Варфоломієм з Києва до Константинополя надійшли прохання про надання автокефалії від ієрархів невизнаних церков України, кількох єпископів церкви Московського патріархату, підкріплені аналогічними зверненнями президента та Верховної Ради”, — повідомив архієпископ.

При цьому він пояснив, що в певний момент “стало зрозуміло, що цей формат — адміністрування Російською церквою українського православ’я — не працює, і треба знайти інший формат, який міг би не тільки спасати людей, але й об’єднувати їх”.

За його словами, єдиним подібним форматом, який існує в православній церкві століттями і який міг би зарадити українській ситуації, є модель автокефалії.

За його словами, рішення про надання автокефалії Українській православній церкві не додасть влади чи значимості Вселенському патріархату.

“Якби Вселенський патріархат хотів щось здобути, він міг би просто відродити свою митрополію, яка існувала (у Києві) до кінця XVII століття. Але Константинополь цього не бажає. Константинополь бажає подарувати Україні автокефалію, щоб в Україні була своя церква”, — зазначив Іов.

Більше того, на його думку, і Москва з появою нової автокефальної української церкви нічого не втрачає, адже устрій нинішньої УПЦ МП передбачає автокефалію.

“Москва сама не раз підкреслювала, що предстоятель української церкви обирається у Києві, і що ця церква є самостійною у всіх юридичних, фінансових та кадрових питаннях”, — додав він.

Як повідомляв УНН, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський Патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.

Нагадаємо, не “Українська православна церква”, а “Православна церква в Україні” — таку назву матиме Єдина помісна православна церква, що утвориться в Україні після об’єднання трьох церков.

На думку предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату, Патріарха Київський і всієї Руси-України Філарета, створення єдиної помісної автокефальної Церкви і отримання Томосу про автокефалію має відбутися до кінця поточного року.

Зазначимо, 19 квітня Верховна Рада підтримала звернення Президента України Петра Порошенка до Вселенського Патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії православній церкві України. Відповідний проект постанови підтримали 268 народних депутатів.

Нагадаємо, 17 квітня Президент України Петро Порошенко заявив, що прийняв рішення звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія І про томос Української помісної автокефальної церкви.