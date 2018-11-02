У Константинополі озвучили назву майбутньої об'єднаної церкви в Україні

Архієпископ зазначив, що нова церква матиме назву "Православна церква в Україні".



"Не "Українська православна церква", тому що церква є єдина… Вона належить Христу, а не якійсь нації чи державі", - сказав він.



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"Грецькою мовою назви церков так і звучать: Православна церква в Греції, в Сербії, в Болгарії. Слов'янські назви - Болгарська, Сербська чи Російська православна церква - вживаються неправильно і вказують на етнофілетизм, тобто релігійний націоналізм", - пояснює архієпископ Іов.



Зазначимо, раніше Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що нова церква, що утворюється в Україні, матиме назву "Українська православна церква".



Як повідомляв УНН, Вселенський патріарх Варфоломій дав гарантію, що питання автокефалії Української православної церкви буде вирішене в інтересах українського народу.



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