У Константинополі озвучили назву майбутньої об'єднаної церкви в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Не "Українська православна церква", а "Православна церква в Україні" – таку назву матиме Єдина помісна православна церква, що утвориться в Україні після об’єднання трьох церков. Про це сказав в інтерв’ю ВВС-Україна архієрей Константинопольської церкви, представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков, доктор богослов'я, який займається українською проблематикою, архієпископ Тельміський Іов (Геча), передає УНН.
Архієпископ зазначив, що нова церква матиме назву "Православна церква в Україні".
"Не "Українська православна церква", тому що церква є єдина… Вона належить Христу, а не якійсь нації чи державі", - сказав він.
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"Грецькою мовою назви церков так і звучать: Православна церква в Греції, в Сербії, в Болгарії. Слов'янські назви - Болгарська, Сербська чи Російська православна церква - вживаються неправильно і вказують на етнофілетизм, тобто релігійний націоналізм", - пояснює архієпископ Іов.
Зазначимо, раніше Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що нова церква, що утворюється в Україні, матиме назву "Українська православна церква".
Як повідомляв УНН, Вселенський патріарх Варфоломій дав гарантію, що питання автокефалії Української православної церкви буде вирішене в інтересах українського народу.
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