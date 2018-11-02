В Константинополе озвучили название будущей объединенной церкви в Украине

Архиепископ отметил, что новая церковь будет называться "Православная церковь в Украине".



"Не" Украинская православная церковь ", потому что церковь есть единственная ... Она принадлежит Христу, а не какой-то нации или государству", - сказал он.



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"Греческом языке названия церквей так и звучат: Православная церковь в Греции, в Сербии, в Болгарии. Славянские названия - Болгарская, Сербская или Русская православная церковь - употребляются неправильно и указывают на этнофилетизм, то есть религиозный национализм", - объясняет архиепископ Иов.



Отметим, ранее Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что новая церковь, которая образуется в Украине, будет называться "Украинская православная церковь".



Как сообщал УНН, Вселенский патриарх Варфоломей дал гарантию, что вопрос автокефалии Украинской православной церкви будет решен в интересах украинского народа.



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