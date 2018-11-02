В Константинополе озвучили название будущей объединенной церкви в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Не "Украинская православная церковь", а "Православная церковь в Украине" - так будет называться Единая поместная православная церковь, которая образуется в Украине после объединения трех церквей. Об этом сказал в интервью ВВС-Украина архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей, доктор богословия, который занимается украинской проблематикой, архиепископ Тельмиський Иов (Геча), передает УНН.
Архиепископ отметил, что новая церковь будет называться "Православная церковь в Украине".
"Не" Украинская православная церковь ", потому что церковь есть единственная ... Она принадлежит Христу, а не какой-то нации или государству", - сказал он.
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"Греческом языке названия церквей так и звучат: Православная церковь в Греции, в Сербии, в Болгарии. Славянские названия - Болгарская, Сербская или Русская православная церковь - употребляются неправильно и указывают на этнофилетизм, то есть религиозный национализм", - объясняет архиепископ Иов.
Отметим, ранее Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что новая церковь, которая образуется в Украине, будет называться "Украинская православная церковь".
Как сообщал УНН, Вселенский патриарх Варфоломей дал гарантию, что вопрос автокефалии Украинской православной церкви будет решен в интересах украинского народа.
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