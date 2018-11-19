Константинополь на следующей неделе утвердит текст Томоса для Украины

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Стамбуле 27-29 ноября состоится Синод Вселенского патриархата, во время заседания которого утвердит текст Томоса для Православной церкви в Украине. Об этом во время заседания согласительного совета парламента заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"27-29 ноября в Стамбуле состоится Синод Вселенского патриархата, который утвердит текст Томоса для Православной церкви в Украине. Под этим Томосом поставят свою подпись все члены Синода Константинопольской православной церкви. Это открывает путь для объявления всеукраинского архиерейского Объединительного собора в Киеве. Предварительно планируется, что он состоится в начале декабря. Это для того, чтобы не было дискуссий относительно разных дат проведения Собора в Киеве. Мы тесно сотрудничаем с Вселенской патриархией - сохраняем спокойствие и ждем на это историческое для нашей страны решение", - заявил Парубий.

Как сообщал УНН, главный секретариат Синода Вселенского патриархата ранее сообщил, что Объединительный собор Украинской православной церкви состоится в декабре этого года.

На прошлой неделе бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ (МП) Георгий Коваленко заявил, что Объединительный собор, на котором будет решаться вопрос создания УПЦ, должен состояться 22 ноября.

Позже пресс-секретарь Киевской патриархии Евстратий Зоря опроверг информацию об уже определенной дате Объединительного собора.

Как сообщал УНН, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.

Отметим, по так называемой дорожной карте к получению автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев Киевской патриархии, УАПЦ и Московского патриархата в Киеве для создания единой поместной УПЦ и избрания предстоятеля, а затем - получение Томоса об автокефалии как документа.

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