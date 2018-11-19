Константинополь наступного тижня затвердить текст Томосу для України

"27-29 листопада у Стамбулі відбудеться Синод Вселенського патріархату, який затвердить текст Томосу для Православної церкви в Україні. Під цим Томосом поставлять свій підпис всі члени Синоду Константинопольської православної церкви. Це відкриває шлях для оголошення всеукраїнського архієрейського Об’єднавчого собору в Києві. Попередньо планується, що він відбудеться на початку грудня. Це для того, щоб не було дискусій стосовно різних дат проведення Собору у Києві. Ми тісно співпрацюємо з Вселенською патріархією – зберігаємо спокій і чекаємо на це історичне, для нашої країни рішення", – заявив Парубій.

Як повідомляв УНН, головний секретаріат Синоду Вселенського патріархату раніше повідомив, що Об'єднавчий собор Української православної церкви відбудеться у грудні цього року.

Нагадаємо, минулого тижня колишній прес-секретар предстоятеля УПЦ (МП) Георгій Коваленко заявив, що Об’єднавчий собор, на якому буде вирішуватись питання створення УПЦ, має відбутися 22 листопада.

Пізніше речник Київської патріархії Євстратій Зоря спростував інформацію про визначену дату Об'єднавчого собору.

Як повідомляв УНН, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.

Зазначимо, за так званою дорожньою картою до отримання автокефалії Православною церквою в Україні, після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще має відбутися собор за участю архієреїв Київської патріархії, УАПЦ та Московського патріархату у Києві щодо утворення єдиної помісної УПЦ та обрання предстоятеля, а потім - отримання Томоса про автокефалію як документа.