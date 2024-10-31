Конгрессмены призвали Байдена разрешить Польше сбивать ракеты над Украиной

Двухпартийная группа законодателей США обратилась к президенту Джо Байдену с призывом разрешить Польше применять свою противовоздушную оборону над Украиной, чтобы сбивать российские ракеты. Об этом сообщает The Hill, пишет УНН.

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В письме, подписанном членами Палаты представителей США республиканцем Джо Уилсоном и демократом Стивом Коэном, Байдена просят "предоставить Польше полномочия перехватывать и нейтрализовать ракеты над Украиной, особенно те, что угрожают вторжением в польское воздушное пространство".

Просьба основывается на стремлении Польши использовать свои средства ПВО и над украинским воздушным пространством, чтобы защитить себя от российских ракет и помочь Украине в ее обороне.

Несмотря на постоянную эскалацию россией гибридной войны - нарушение воздушного пространства, нападения на объекты критической инфраструктуры и попытки дестабилизировать демократические институты - мы не решились решительно противостоять этим угрозам, позволив России вести войну против Альянса с минимальными последствиями, - отмечают Уилсон и Коэн.

По словам конгрессменов, в этом контексте просьба Польши о перехвате и нейтрализации ракет над Украиной является одновременно необходимым и срочным как механизм поддержки Украины и защиты передней линии границ НАТО.

Сикорский считает, что Польша должна сбивать российские ракеты еще до их вхождения в воздушное пространство страны