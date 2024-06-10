Конфликт с волонтером в Киеве: суд отправил второго нападавшего под ночной домашний арест

Одному из мужчин, которого подозревают в нападении на волонтерку в Киеве, избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Детали

Подозреваемый просил суд не применять к нему круглосуточный арест, поскольку по его словам живет один и должен выходить из дома в магазин.

По ходатайству следователя, согласованному прокурором Оболонской окружной прокуратуры, 70-летнему подозреваемому в хулиганстве избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 60 суток. Мужчина должен находиться дома с 22 часов вечера до 6 утра - резюмировали в прокуратуре.

В суде фигурант настаивал, что к девушке силу не применял, а пытался разнять ее и своего приятеля и вообще женщин не бьет.

Контекст

Инцидент произошел в начале июня. В подземном переходе в Оболонском районе столицы к девушке начали приставать двое мужчин. Незнакомцы агрессивно себя вели и нецензурно выражались в сторону потерпевшей. Дерзкие действия нарушителей девушка зафиксировала на телефон.

Напомним

Другому участнику конфликта с волонтерской, 73-летнему тоже сообщили о подозрении. Его действия квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц. Ему также избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.