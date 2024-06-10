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Конфликт с волонтером в Киеве: суд отправил второго нападавшего под ночной домашний арест

Конфликт с волонтером в Киеве: суд отправил второго нападавшего под ночной домашний арест

Киев  •  УНН

10 июня 2024, 14:23  •  1943 просмотра

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70-летнему мужчине, подозреваемому в нападении на волонтерку в Киеве, избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 60 дней.

Одному из мужчин, которого подозревают в нападении на волонтерку в Киеве, избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру. 

Детали 

Подозреваемый просил суд не применять к нему круглосуточный арест, поскольку по его словам живет один и должен выходить из дома в магазин.

По ходатайству следователя, согласованному прокурором Оболонской окружной прокуратуры, 70-летнему подозреваемому в хулиганстве избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 60 суток. Мужчина должен находиться дома с 22 часов вечера до 6 утра

- резюмировали в прокуратуре. 

В суде фигурант настаивал, что к девушке силу не применял, а пытался разнять ее и своего приятеля и вообще женщин не бьет.

Контекст 

Инцидент произошел в начале июня. В подземном переходе в Оболонском районе столицы к девушке начали приставать двое мужчин. Незнакомцы агрессивно себя вели и нецензурно выражались в сторону потерпевшей. Дерзкие действия нарушителей девушка зафиксировала на телефон.

Напомним

Другому участнику конфликта с волонтерской, 73-летнему тоже сообщили о подозрении. Его действия квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц. Ему также избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

КиевКриминал и ЧП
kievКиев
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