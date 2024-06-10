Конфликт с волонтером в Киеве: суд отправил второго нападавшего под ночной домашний арест
Киев • УНН
70-летнему мужчине, подозреваемому в нападении на волонтерку в Киеве, избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 60 дней.
Одному из мужчин, которого подозревают в нападении на волонтерку в Киеве, избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Детали
Подозреваемый просил суд не применять к нему круглосуточный арест, поскольку по его словам живет один и должен выходить из дома в магазин.
По ходатайству следователя, согласованному прокурором Оболонской окружной прокуратуры, 70-летнему подозреваемому в хулиганстве избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 60 суток. Мужчина должен находиться дома с 22 часов вечера до 6 утра
В суде фигурант настаивал, что к девушке силу не применял, а пытался разнять ее и своего приятеля и вообще женщин не бьет.
Контекст
Инцидент произошел в начале июня. В подземном переходе в Оболонском районе столицы к девушке начали приставать двое мужчин. Незнакомцы агрессивно себя вели и нецензурно выражались в сторону потерпевшей. Дерзкие действия нарушителей девушка зафиксировала на телефон.
Напомним
Другому участнику конфликта с волонтерской, 73-летнему тоже сообщили о подозрении. Его действия квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц. Ему также избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
Конфликт с волонтером в Киеве: суд отправил второго нападавшего под ночной домашний арест
В поселке на Волыни объявили карантин из-за выявленного случая бешенства: что известно
Какова норма потребления соли и на что она влияет - ответ Минздрава
Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?
В Австрии пассажирский самолет попал в сильную грозу, град разбил лобовое стекло и сломал носовую часть
В Германии уже неделю ищут 9-летнюю девочку из Украины: родители говорят о вероятном похищении
Пекин повторил, что поддерживает созыв мирной конференции, признанной как Украиной, так и рф
Золото снова растет в цене после самого большого падения за последние три года
Правоохранители предупреждают о вражеской ИПСО о якобы предложениях от "военной полиции" сотрудничества для поиска уклонистов
Еще больше мутантов и аномалий: вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl:
Популярные
В США все больше людей выбирают профтех образование вместо поступления в колледж
Сили оборони у раз або ворожі ЗРК з - 400 та з-300 в Криму - Генштаб
В Киеве из-за ДТП затруднено движение возле метро "Берестейская"
Блинкен в Египте проведет переговоры по предложению США о прекращении огня в Газе
Самые жестокие бои происходят на Покровском направлении-Волошин
Публикации
Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?
Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников
Конфликт с волонтером в Киеве: суд отправил второго нападавшего под ночной домашний арест
70-летнему мужчине, подозреваемому в нападении на волонтерку в Киеве, избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 60 дней.
В поселке на Волыни объявили карантин из-за выявленного случая бешенства: что известно
В селе Каменуха Волынской области были введены карантинные ограничения из-за подтвержденного случая бешенства у домашней кошки.
Какова норма потребления соли и на что она влияет - ответ Минздрава
Большинство населения мира, включая украинцев, потребляет гораздо больше соли, чем рекомендовано, что приводит к серьезным рискам для здоровья, поэтому Минздрав советует ограничить потребление соли до 5 граммов в сутки.
Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?
Просмотрев фб-страницу Вячеслава Петрище можно увидеть множество постов некоего Сергея Кривенко. Последний активно отчитывается о помощи, в том числе военным, и благодарит за поддержку в этом Петрище. Но если начать разбираться-оказывается не все так однозначно.
В Австрии пассажирский самолет попал в сильную грозу, град разбил лобовое стекло и сломал носовую часть
Самолет Airbus A320 авиакомпании Austrian Airlines, летевший из Майорки в Вену, получил серьезные повреждения от града, разбившего лобовое стекло и носовую часть самолета. Это вынудило пилотов совершить посадку вслепую в Вене.
В Германии уже неделю ищут 9-летнюю девочку из Украины: родители говорят о вероятном похищении
В немецком городе Дебельн неделю разыскивают 9-летнюю девочку Валерию из Украины, которая 3 июня вышла в школу, однако на занятиях так и не появилась, ее родители считают, что девочку похитили.
Пекин повторил, что поддерживает созыв мирной конференции, признанной как Украиной, так и рф
Китай повторил, что поддерживает созыв мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной с равноправным участием всех сторон.
Золото снова растет в цене после самого большого падения за последние три года
Цены на золото немного выросли в понедельник после сильнейшего падения за последние три сессии на фоне неутешительных данных из Китая и Соединенных Штатов, которые не оправдали ожиданий инвесторов.
Правоохранители предупреждают о вражеской ИПСО о якобы предложениях от "военной полиции" сотрудничества для поиска уклонистов
Сотрудники правоохранительных органов предупреждают о новой вражеской информационной операции России, распространяющей ложные заявления от "военной полиции", которая якобы предлагает вознаграждение за выявление уклонистов от призыва.
Еще больше мутантов и аномалий: вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl:
Компания GSC Game World представила новый трейлер игры S. T.A.L.K.E.R. 2: сердце Чернобыля " с украинской озвучкой, игровыми кадрами, новыми локациями, мутантами и подробностями сюжета, релиз которой запланирован на 5 сентября 2024 года.