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Конфлікт з волонтеркою у Києві: суд відправив другого нападника під нічний домашній арешт

Конфлікт з волонтеркою у Києві: суд відправив другого нападника під нічний домашній арешт

Київ • УНН

 • 26830 перегляди

70-річному чоловікові, підозрюваному в нападі на волонтерку в Києві, обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на 60 днів.

Одному з чоловіків, якого підозрюють у нападі на волонтерку у Києві, обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську прокуратуру. 

Деталі 

Підозрюваний просив суд не застосовувати до нього цілодобовий арешт, оскільки з його слів мешкає один і має виходити з дому у магазин.

За клопотанням слідчого, погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури, 70-річному підозрюваному у хуліганстві обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на 60 діб. Чоловік має перебувати вдома з 22 години вечора до 6 ранку

- резюмували у прокуратурі. 

У суді фігурант наполягав, що до дівчини силу не застосовував, а намагався розборонити її та свого приятеля і взагалі жінок не б’є.

Контекст 

Інцидент трапився на початку червня. У підземному переході в Оболонському районі столиці до дівчини почали чіплятись двоє чоловіків. Незнайомці агресивно себе поводили та нецензурно висловлювались у бік потерпілої. Зухвалі дії порушників дівчина зафіксувала на телефон.

Нагадаємо

Іншому учаснику конфлікту з волонтеркою, 73-річному теж повідомили про підозру. Його дії кваліфіковано як хуліганство, вчинене групою осіб. Йому також обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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