Конфлікт з волонтеркою у Києві: суд відправив другого нападника під нічний домашній арешт
Київ • УНН
70-річному чоловікові, підозрюваному в нападі на волонтерку в Києві, обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на 60 днів.
Одному з чоловіків, якого підозрюють у нападі на волонтерку у Києві, обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську прокуратуру.
Деталі
Підозрюваний просив суд не застосовувати до нього цілодобовий арешт, оскільки з його слів мешкає один і має виходити з дому у магазин.
За клопотанням слідчого, погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури, 70-річному підозрюваному у хуліганстві обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на 60 діб. Чоловік має перебувати вдома з 22 години вечора до 6 ранку
У суді фігурант наполягав, що до дівчини силу не застосовував, а намагався розборонити її та свого приятеля і взагалі жінок не б’є.
Контекст
Інцидент трапився на початку червня. У підземному переході в Оболонському районі столиці до дівчини почали чіплятись двоє чоловіків. Незнайомці агресивно себе поводили та нецензурно висловлювались у бік потерпілої. Зухвалі дії порушників дівчина зафіксувала на телефон.
Нагадаємо
Іншому учаснику конфлікту з волонтеркою, 73-річному теж повідомили про підозру. Його дії кваліфіковано як хуліганство, вчинене групою осіб. Йому також обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.