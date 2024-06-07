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Конфлікт агресивних чоловіків з волонтеркою у Києві: суд відправив 73-річного підозрюваного під домашній арешт

Конфлікт агресивних чоловіків з волонтеркою у Києві: суд відправив 73-річного підозрюваного під домашній арешт

Київ • УНН

 • 29990 перегляди

73-річний підозрюваний у хуліганстві, який агресивно поводився щодо волонтера в Києві, був поміщений під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці.

73-річному підозрюваному у хуліганстві, який  агресивно себе поводив стосовно волонтерки в Оболонському районі Києва, обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це повідомили в прокуратурі столиці, пише УНН.

За клопотанням прокурора Оболонської окружної прокуратури 73-річному підозрюваному у хуліганстві обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 2 місяці

-йдеться у повідомленні.

Раніше УНН повідомляв, що 73-річному чоловіку повідомили про підозру після конфлікту за участю двох агресивних чоловіків з волонтеркою на Куренівці.

Його спільника також вже знайшли.

Нагадаємо

Подія сталася на початку тижня. У підземному переході в Оболонському районі столиці до дівчини почали чіплятись двоє чоловіків. Незнайомці агресивно себе поводили та нецензурно висловлювались у бік потерпілої. Зухвалі дії порушників дівчина зафіксувала на телефон.

Тетяна Краєвська

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