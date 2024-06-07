Конфлікт агресивних чоловіків з волонтеркою у Києві: суд відправив 73-річного підозрюваного під домашній арешт
Київ • УНН
73-річний підозрюваний у хуліганстві, який агресивно поводився щодо волонтера в Києві, був поміщений під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці.
73-річному підозрюваному у хуліганстві, який агресивно себе поводив стосовно волонтерки в Оболонському районі Києва, обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це повідомили в прокуратурі столиці, пише УНН.
За клопотанням прокурора Оболонської окружної прокуратури 73-річному підозрюваному у хуліганстві обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 2 місяці
Раніше УНН повідомляв, що 73-річному чоловіку повідомили про підозру після конфлікту за участю двох агресивних чоловіків з волонтеркою на Куренівці.
Його спільника також вже знайшли.
Нагадаємо
Подія сталася на початку тижня. У підземному переході в Оболонському районі столиці до дівчини почали чіплятись двоє чоловіків. Незнайомці агресивно себе поводили та нецензурно висловлювались у бік потерпілої. Зухвалі дії порушників дівчина зафіксувала на телефон.