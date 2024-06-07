ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Конфликт агрессивных мужчин с волонтеркой в Киеве: суд отправил 73-летнего подозреваемого под домашний арест

Конфликт агрессивных мужчин с волонтеркой в Киеве: суд отправил 73-летнего подозреваемого под домашний арест

Киев  •  УНН

7 июня 2024, 13:06  •  9715 просмотра

Read in English

73-летний подозреваемый в хулиганстве, который агрессивно вел себя в отношении волонтера в Киеве, был помещен под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.

73-летнему подозреваемому в хулиганстве, который  агрессивно себя вел в отношении волонтера в Оболонском районе Киева, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщили в прокуратуре столицы, пишет УНН.

По ходатайству прокурора Оболонской окружной прокуратуры 73-летнему подозреваемому в хулиганстве избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 2 месяца

- говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что 73-летнему мужчине сообщили о подозрении после конфликта с участием двух агрессивных мужчин с волонтеркой на Куреневке.

Его сообщника также уже нашли.

Напомним

Событие произошло в начале недели. В подземном переходе в Оболонском районе столицы к девушке начали приставать двое мужчин. Незнакомцы агрессивно себя вели и нецензурно выражались в сторону потерпевшей. Дерзкие действия нарушителей девушка зафиксировала на телефон.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

КиевКриминал и ЧП
kievКиев
Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
  •  64557 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
  •  62539 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
  •  80783 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
  •  78737 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
  •  77841 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
  •  66334 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
  •  71892 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
  •  113842 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
  •  111427 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  113720 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Новости по теме
Конфликт агрессивных мужчин с волонтеркой в Киеве: суд отправил 73-летнего подозреваемого под домашний арест

Конфликт агрессивных мужчин с волонтеркой в Киеве: суд отправил 73-летнего подозреваемого под домашний арест

  •  9715 просмотра
ГБР разоблачило схему по присвоению имущества "Киевгорстроя" на почти 300 миллионов гривен

ГБР разоблачило схему по присвоению имущества "Киевгорстроя" на почти 300 миллионов гривен

  •  9379 просмотра
Глава Одесской ОВА назвал "нереальным" захват Одессы

Глава Одесской ОВА назвал "нереальным" захват Одессы

  •  10781 просмотра
Под Киевом в квартире взорвался литиевый аккумулятор, пострадал мужчина

Под Киевом в квартире взорвался литиевый аккумулятор, пострадал мужчина

  •  8983 просмотра
В УЗ нашли способ снизить потребление электроэнергии: корректируют график движения пригородных электричек

В УЗ нашли способ снизить потребление электроэнергии: корректируют график движения пригородных электричек

  •  10164 просмотра
Враг ударил по гражданской инфраструктуре в Полтавском районе: есть попадание

Враг ударил по гражданской инфраструктуре в Полтавском районе: есть попадание

  •  10062 просмотра
Марченко о доплате военным в 70 тыс. гривен: выплачивается вовремя и в полном объеме

Марченко о доплате военным в 70 тыс. гривен: выплачивается вовремя и в полном объеме

  •  9330 просмотра
Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ

Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ

  •  27212 просмотра
Есть большая потребность в подготовке украинских специалистов, как пилотов, так и инженеров на F16 - Евлаш

Есть большая потребность в подготовке украинских специалистов, как пилотов, так и инженеров на F16 - Евлаш

  •  9792 просмотра
Решение Брюсселя о готовности Украины к переговорам о членстве омрачено оппозицией Венгрии - СМИ

Решение Брюсселя о готовности Украины к переговорам о членстве омрачено оппозицией Венгрии - СМИ

  •  8830 просмотра

Популярные

"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн

"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн

  •  18951 просмотра
Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ

Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ

  •  28035 просмотра
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
Эксклюзив

  •  64557 просмотра
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

  •  101530 просмотра
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

  •  112803 просмотра
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

  •  115372 просмотра
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

  •  105316 просмотра
На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать

На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать

  •  121505 просмотра

Публикации

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

  •  26025 просмотра
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

  •  101530 просмотра
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

  •  112803 просмотра
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

  •  115372 просмотра
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

  •  105316 просмотра

Конфликт агрессивных мужчин с волонтеркой в Киеве: суд отправил 73-летнего подозреваемого под домашний арест

73-летний подозреваемый в хулиганстве, который агрессивно вел себя в отношении волонтера в Киеве, был помещен под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.

Киев •   •  9715 просмотра
Конфликт агрессивных мужчин с волонтеркой в Киеве: суд отправил 73-летнего подозреваемого под домашний арест

ГБР разоблачило схему по присвоению имущества "Киевгорстроя" на почти 300 миллионов гривен

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили незаконную схему присвоения недвижимого имущества стоимостью более 282 миллионов гривен, принадлежащего ПАО "ХК "Киевгорстрой".

Киев •   •  9379 просмотра
ГБР разоблачило схему по присвоению имущества "Киевгорстроя" на почти 300 миллионов гривен

Глава Одесской ОВА назвал "нереальным" захват Одессы

Глава Одесской ОВА назвал "нереальным" захват Одессы.

Война •   •  10781 просмотра
Глава Одесской ОВА назвал "нереальным" захват Одессы

Под Киевом в квартире взорвался литиевый аккумулятор, пострадал мужчина

Литиевый аккумулятор взорвался в квартире на пятом этаже в Софиевской Борщаговке Киевской области, в результате чего мужчина получил ожоги второй степени.

Криминал и ЧП •   •  8983 просмотра
Под Киевом в квартире взорвался литиевый аккумулятор, пострадал мужчина

В УЗ нашли способ снизить потребление электроэнергии: корректируют график движения пригородных электричек

"Укрзализныця" временно корректирует расписание движения 74 пригородных электропоездов по всей Украине, чтобы снизить потребление электроэнергии и избежать отключений электроэнергии, сохраняя при этом самое важное железнодорожное сообщение для пассажиров пригородных поездов.

Общество •   •  10164 просмотра
В УЗ нашли способ снизить потребление электроэнергии: корректируют график движения пригородных электричек

Враг ударил по гражданской инфраструктуре в Полтавском районе: есть попадание

7 июня российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре, в том числе по частному дому, в Полтавской области Украины.

Война •   •  10062 просмотра
Враг ударил по гражданской инфраструктуре в Полтавском районе: есть попадание

Марченко о доплате военным в 70 тыс. гривен: выплачивается вовремя и в полном объеме

Денежная выплата в размере 70 тыс. гривен военнослужащим за пребывание на передовой сроком до 30 дней выплачивается своевременно и в полном объеме, без каких-либо жалоб на задержки или отсутствие доплат, сообщил министр финансов Украины.

Война •   •  9330 просмотра
Марченко о доплате военным в 70 тыс. гривен: выплачивается вовремя и в полном объеме

Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ

Президент Аргентины Хавьер Милей не посетит саммит мира в Швейцарии 15-16 июня, решив вместо этого остаться в Аргентине на время национальных праздников.

политика •   •  27212 просмотра
Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ

Есть большая потребность в подготовке украинских специалистов, как пилотов, так и инженеров на F16 - Евлаш

Украинцам не хватает мест для обучения в четырех странах, вовлеченных в программу подготовки, как пилотов, так и инженеров на F-16.

Война •   •  9792 просмотра
Есть большая потребность в подготовке украинских специалистов, как пилотов, так и инженеров на F16 - Евлаш

Решение Брюсселя о готовности Украины к переговорам о членстве омрачено оппозицией Венгрии - СМИ

Дипломатические источники говорят, что Венгрия грозит сорвать начало переговоров о вступлении, пишут СМИ.

политика •   •  8830 просмотра
Решение Брюсселя о готовности Украины к переговорам о членстве омрачено оппозицией Венгрии - СМИ