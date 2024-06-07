Конфликт агрессивных мужчин с волонтеркой в Киеве: суд отправил 73-летнего подозреваемого под домашний арест
Киев • УНН
73-летний подозреваемый в хулиганстве, который агрессивно вел себя в отношении волонтера в Киеве, был помещен под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.
73-летнему подозреваемому в хулиганстве, который агрессивно себя вел в отношении волонтера в Оболонском районе Киева, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщили в прокуратуре столицы, пишет УНН.
По ходатайству прокурора Оболонской окружной прокуратуры 73-летнему подозреваемому в хулиганстве избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 2 месяца
Ранее УНН сообщал, что 73-летнему мужчине сообщили о подозрении после конфликта с участием двух агрессивных мужчин с волонтеркой на Куреневке.
Его сообщника также уже нашли.
Напомним
Событие произошло в начале недели. В подземном переходе в Оболонском районе столицы к девушке начали приставать двое мужчин. Незнакомцы агрессивно себя вели и нецензурно выражались в сторону потерпевшей. Дерзкие действия нарушителей девушка зафиксировала на телефон.
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