Конфликт агрессивных мужчин с волонтеркой в Киеве: суд отправил 73-летнего подозреваемого под домашний арест

73-летнему подозреваемому в хулиганстве, который агрессивно себя вел в отношении волонтера в Оболонском районе Киева, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщили в прокуратуре столицы, пишет УНН.

По ходатайству прокурора Оболонской окружной прокуратуры 73-летнему подозреваемому в хулиганстве избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 2 месяца - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что 73-летнему мужчине сообщили о подозрении после конфликта с участием двух агрессивных мужчин с волонтеркой на Куреневке.

Его сообщника также уже нашли.

Напомним

Событие произошло в начале недели. В подземном переходе в Оболонском районе столицы к девушке начали приставать двое мужчин. Незнакомцы агрессивно себя вели и нецензурно выражались в сторону потерпевшей. Дерзкие действия нарушителей девушка зафиксировала на телефон.