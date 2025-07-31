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Конфискованные российские активы должны быть использованы для мира, а не войны - Зеленский

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфискованные российские активы должны быть использованы для нужд мира. Он подчеркнул необходимость заблокировать военную машину РФ и ее оружейную индустрию.

Конфискованные российские активы должны быть использованы для мира, а не войны - Зеленский

Необходимо заблокировать военную машину России, ее оружейную индустрию, а также конфисковать российские замороженные активы. Их необходимо использовать для нужд мира, а не войны, сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на конференции по случаю 50-летия Хельсинкского заключительного акта ОБСЕ, пишет УНН

Детали

Нам нужно полностью заблокировать военную машину России – отрезать ее оружейную индустрию, ограничить ее доходы от энергоносителей и, наконец, направить все замороженные российские активы, в том числе состояния, приобретенные коррупционным путем, на защиту от российской агрессии. Пришло время конфисковать российские активы. Не просто заморозить их – конфисковать и использовать их на нужды мира, а не войны

- подчеркнул Зеленский. 

Президент Украины добавил, что очень важно, чтобы США и Европа действовали вместе ради безопасности.

Президент Трамп искренне заинтересован в прекращении войны. И мы должны сделать все возможное, чтобы Соединенные Штаты и Европа действовали вместе ради безопасности. Я благодарю всех европейских лидеров, каждую страну, которая поддерживает нашу оборону, наш воздушный щит, нашу устойчивость

- подчеркнул Зеленский. 

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал основные принципы соглашений с США по оружию, что усилит обе страны. Он подчеркнул, что санкции и давление на Россию важны для принуждения ее к миру.

Владимир Зеленский заслушал руководителя ГУР Кирилла Буданова относительно некоторых украинских операций. 

Павел Зинченко

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