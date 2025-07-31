Конфісковані російські активи мають бути використані для миру, а не війни - Зеленський

Необхідно заблокувати воєнну машину росії, її збройну індустрію, а також конфіскувати російські заморожені активи. Їх необхідно використати для потреб миру, а не війни, сказав Президент України Володимир Зеленський під час виступу на конференції з нагоди 50-річчя Гельсінського заключного акта ОБСЄ, пише УНН.

Нам потрібно повністю заблокувати воєнну машину росії – відрізати її збройову індустрію, обмежити її прибутки від енергоносіїв і, нарешті, спрямувати всі заморожені російські активи, зокрема статки, набуті корупційним шляхом, на захист від російської агресії. Настав час конфіскувати російські активи. Не просто заморозити їх – конфіскувати й використати їх на потреби миру, а не війни

Президент України додав, що дуже важливо, щоб США і Європа діяли разом заради безпеки.

Президент Трамп щиро зацікавлений у припиненні війни. І ми маємо зробити все можливе, щоб Сполучені Штати і Європа діяли разом заради безпеки. Я дякую всім європейським лідерам, кожній країні, яка підтримує нашу оборону, наш повітряний щит, нашу стійкість