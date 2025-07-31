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Конфісковані російські активи мають бути використані для миру, а не війни - Зеленський

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що конфісковані російські активи мають бути використані для потреб миру. Він наголосив на необхідності заблокувати воєнну машину рф та її збройну індустрію.

Конфісковані російські активи мають бути використані для миру, а не війни - Зеленський

Необхідно заблокувати воєнну машину росії, її збройну індустрію, а також конфіскувати російські заморожені активи. Їх необхідно використати для потреб миру, а не війни, сказав Президент України Володимир Зеленський під час виступу на конференції з нагоди 50-річчя Гельсінського заключного акта ОБСЄ, пише УНН

Деталі

Нам потрібно повністю заблокувати воєнну машину росії – відрізати її збройову індустрію, обмежити її прибутки від енергоносіїв і, нарешті, спрямувати всі заморожені російські активи, зокрема статки, набуті корупційним шляхом, на захист від російської агресії. Настав час конфіскувати російські активи. Не просто заморозити їх – конфіскувати й використати їх на потреби миру, а не війни

- наголосив Зеленський. 

Президент України додав, що дуже важливо, щоб США і Європа діяли разом заради безпеки.

Президент Трамп щиро зацікавлений у припиненні війни. І ми маємо зробити все можливе, щоб Сполучені Штати і Європа діяли разом заради безпеки. Я дякую всім європейським лідерам, кожній країні, яка підтримує нашу оборону, наш повітряний щит, нашу стійкість

- підкреслив Зеленський. 

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський погодив основні принципи угод зі США щодо зброї, що посилить обидві країни. Він наголосив, що санкції та тиск на росію є важливими для примушення її до миру.

Володимир Зеленський заслухав керівника ГУР Кирила Буданова щодо деяких українських операцій. 

Павло Зінченко

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