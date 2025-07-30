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“Деталі непублічні”: Зеленський заслухав Буданова щодо деяких українських операцій

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Президент Зеленський заслухав керівника ГУР Буданова щодо українських операцій. Також були доповіді від голови СБУ Малюка та головкома Сирського.

“Деталі непублічні”: Зеленський заслухав Буданова щодо деяких українських операцій

Президент України Володимир Зеленський заслухав керівника ГУР Кирила Буданова щодо деяких українських операцій. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні було кілька хороших доповідей. Щойно керівник ГУР – щодо деяких наших операцій. Деталі непублічні 

- сказав Зеленський.

Також Президент заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо протидії російським агентам та диверсантам та доповідь головкома Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

Нагадаємо

У ніч на 28 липня бійці Департаменту активних дій ГУР МО України висадилися на Тендрівській косі та ліквідували позицію окупаційних військ разом із особовим складом, комплексом РЕБ "зонт" та радіолокаційною станцією "роса".

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Василь Малюк
Служба безпеки України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Кирило Буданов
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Україна