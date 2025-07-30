"Детали непубличны": Зеленский заслушал Буданова по некоторым украинским операциям
Киев • УНН
Президент Зеленский заслушал руководителя ГУР Буданова по украинским операциям. Также были доклады от главы СБУ Малюка и главкома Сырского.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал руководителя ГУР Кирилла Буданова относительно некоторых украинских операций. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Сегодня было несколько хороших докладов. Только что руководитель ГУР – относительно некоторых наших операций. Детали непубличные
Также Президент заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка относительно противодействия российским агентам и диверсантам и доклад главкома Александра Сырского относительно ситуации на фронте.
Напомним
В ночь на 28 июля бойцы Департамента активных действий ГУР МО Украины высадились на Тендровской косе и ликвидировали позицию оккупационных войск вместе с личным составом, комплексом РЭБ "зонт" и радиолокационной станцией "роса".