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"Детали непубличны": Зеленский заслушал Буданова по некоторым украинским операциям

Киев • УНН

 • 1316 просмотра

Президент Зеленский заслушал руководителя ГУР Буданова по украинским операциям. Также были доклады от главы СБУ Малюка и главкома Сырского.

"Детали непубличны": Зеленский заслушал Буданова по некоторым украинским операциям

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал руководителя ГУР Кирилла Буданова относительно некоторых украинских операций. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня было несколько хороших докладов. Только что руководитель ГУР – относительно некоторых наших операций. Детали непубличные 

- сказал Зеленский.

Также Президент заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка относительно противодействия российским агентам и диверсантам и доклад главкома Александра Сырского относительно ситуации на фронте.

Напомним

В ночь на 28 июля бойцы Департамента активных действий ГУР МО Украины высадились на Тендровской косе и ликвидировали позицию оккупационных войск вместе с личным составом, комплексом РЭБ "зонт" и радиолокационной станцией "роса".

Павел Башинский

Войнаполитика
Василий Малюк
Служба безопасности Украины
Главное управление разведки Украины
Кирилл Буданов
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Украина