Зухвала висадка: спецпризначенці ГУР провели успішну операцію на Тендрівській косі, знищивши РЛС та військових рф
Київ • УНН
Бійці ГУР МО України 28 липня висадилися на Тендрівській косі, ліквідувавши позицію окупантів. Знищено особовий склад, комплекс РЕБ "зонт" та РЛС "роса", операція пройшла без втрат.
У ніч на 28 липня бійці Департаменту активних дій ГУР МО України висадилися на Тендрівській косі та ліквідували позицію окупаційних військ разом із особовим складом, комплексом РЕБ "зонт" та радіолокаційною станцією "роса". Про це повідомляє пресслужба ГУР, передає УНН.
Деталі
Воїни Департаменту активних дій ГУР МО України реалізували бойову операцію в північній частині Чорного моря. У ніч на 28 липня розвідники висадилися на Тендрівській косі та ліквідували позицію окупаційних військ разом із особовим складом, комплексом РЕБ "зонт" та радіолокаційною станцією "роса". Над островом замайорів український прапор. Операція пройшла без втрат з нашого боку
Нагадаємо
73 боїв сталося з початку поточної доби на фронті, понад третина припала на один напрямок - Покровський.