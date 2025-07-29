Зухвала висадка: спецпризначенці ГУР провели успішну операцію на Тендрівській косі, знищивши РЛС та військових рф

У ніч на 28 липня бійці Департаменту активних дій ГУР МО України висадилися на Тендрівській косі та ліквідували позицію окупаційних військ разом із особовим складом, комплексом РЕБ "зонт" та радіолокаційною станцією "роса". Про це повідомляє пресслужба ГУР, передає УНН.

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Воїни Департаменту активних дій ГУР МО України реалізували бойову операцію в північній частині Чорного моря. У ніч на 28 липня розвідники висадилися на Тендрівській косі та ліквідували позицію окупаційних військ разом із особовим складом, комплексом РЕБ "зонт" та радіолокаційною станцією "роса". Над островом замайорів український прапор. Операція пройшла без втрат з нашого боку - повідомили в ГУР.

Нагадаємо

73 боїв сталося з початку поточної доби на фронті, понад третина припала на один напрямок - Покровський.