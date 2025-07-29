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73 бої на фронті: понад третина боїв припала на один напрямок

Київ • УНН

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З початку доби на фронті відбулося 73 бойових зіткнення, з яких 29 припали на Покровський напрямок. Ворог також завдавав ударів по прикордонних населених пунктах та здійснював атаки на різних напрямках.

73 бої на фронті: понад третина боїв припала на один напрямок

73 боїв сталося з початку поточної доби на фронті, понад третина припала на один напрямок - Покровський, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 29 липня, пише УНН.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту становить 73

- повідомили у Генштабі.

Загарбники, як вказано, не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах. Від вогню ворожої артилерії постраждали населені пункти: Старикове, Середина-Буда, Проходи, Олександрівка, Тур’я, Степок, Миропільське, Малушине Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося сім боєзіткнень. Крім того, ворог завдав одного авіаудару, скинув одну керовану авіабомбу, а також здійснив 119 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість - із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворожі підрозділи здійснили дві атаки на позиції наших військ у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався штурмувати позиції українських підрозділів у напрямку Піщаного.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор 13 разів атакував у районах населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Діброва, Торське та в напрямку Середнього, Шандриголового, Ямполя. Ще три боєзіткнення наразі продовжуються.

На Сіверському напрямку противник чотири рази намагався просунутися поблизу Григорівки, Сіверська та Федорівки - усі спроби ворога було відбито.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили три атаки в районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку противник чотири рази атакував позиції наших військ у районі Торецька. На даний час один бій триває.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 29 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів:  Попів Яр, Володимирівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Муравка, Горіхове, Дачне, Новоукраїнка. Бої тривають у трьох локаціях.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбивають дві атаки ворога у районах населених пунктів Олександроград та Зелене Поле.

З початку доби на Гуляйпільському напрямку боєзіткнень не відбулося, авіаудару некерованими авіаракетами зазнав населений пункт Білогір’я.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили дві атаки в районі населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі штурми, ще два - тривають. Авіаудару зазнала Ольгівка.

Втрати ворога: за добу росіяни недорахувалися понад тисячі солдатів, 4 танків та 2 крилатих ракет29.07.25, 07:21 • 2864 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Вовчанськ
Покровськ
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