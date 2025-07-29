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73 боя на фронте: более трети боев пришлись на одно направление

Киев • УНН

 • 610 просмотра

С начала суток на фронте произошло 73 боевых столкновения, из которых 29 пришлись на Покровское направление. Враг также наносил удары по приграничным населенным пунктам и совершал атаки на различных направлениях.

73 боя на фронте: более трети боев пришлись на одно направление

73 боя произошло с начала текущих суток на фронте, более трети пришлось на одно направление - Покровское, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 29 июля, пишет УНН.

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 73

- сообщили в Генштабе.

Захватчики, как указано, не прекращают наносить удары по приграничным населенным пунктам. От огня вражеской артиллерии пострадали населенные пункты: Стариково, Середина-Буда, Проходы, Александровка, Турья, Степок, Миропольское, Малушино Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло семь боестолкновений. Кроме того, враг нанес один авиаудар, сбросил одну управляемую авиабомбу, а также совершил 119 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили две атаки на позиции наших войск в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг один раз пытался штурмовать позиции украинских подразделений в направлении Песчаного.

На Лиманском направлении сегодня агрессор 13 раз атаковал в районах населенных пунктов Новый Мир, Колодези, Диброва, Торское и в направлении Среднего, Шандриголово, Ямполя. Еще три боестолкновения сейчас продолжаются.

На Северском направлении противник четыре раза пытался продвинуться вблизи Григоровки, Северска и Федоровки - все попытки врага были отбиты.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили три атаки в районе Белой Горы.

На Торецком направлении противник четыре раза атаковал позиции наших войск в районе Торецка. В настоящее время один бой продолжается.

На Покровском направлении сегодня враг 29 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов:  Попов Яр, Владимировка, Новоекономическое, Николаевка, Родинское, Лысовка, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Новоподгороднее, Муравка, Орехово, Дачное, Новоукраинка. Бои продолжаются в трех локациях.

На Новопавловском направлении наши защитники отбивают две атаки врага в районах населенных пунктов Александроград и Зеленое Поле.

С начала суток на Гуляйпольском направлении боестолкновений не произошло, авиаудару неуправляемыми авиаракетами подвергся населенный пункт Белогорье.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки в районе населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеских штурма, еще два - продолжаются. Авиаудару подверглась Ольговка.

Потери врага: за сутки россияне недосчитались более тысячи солдат, 4 танков и 2 крылатых ракет29.07.25, 07:21 • 2842 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Волчанск
Покровск
Вооруженные силы Украины
Украина
Tesla
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