Потери врага: за сутки россияне недосчитались более тысячи солдат, 4 танков и 2 крылатых ракет
Киев • УНН
За сутки 28 июля российские войска потеряли 1050 солдат, 4 танка и 2 крылатые ракеты. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.07.25 ориентировочно составляют 1051300 человек.
За сутки 28 июля российские войска потеряли на войне с Украиной 1050 солдат, 4 танка и 2 крылатые ракеты. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.07.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1051300 (+1050) человек ликвидировано
- танков ‒ 11065 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 23064 (0)
- артиллерийских систем ‒ 30865 (+39)
- РСЗО ‒ 1451 (+1)
- средства ПВО ‒ 1202 (+1)
- самолетов ‒ 421 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 48585 (+192)
- крылатые ракеты ‒ 3548 (+2)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 56687 (+91)
- специальная техника ‒ 3935 (0)
Данные уточняются.
Напомним
25 июля Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно завершение войны, которое начинается со встречи лидеров. По его словам, Киев поднимает этот вопрос всегда, и российская сторона тоже начала говорить об этом.
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