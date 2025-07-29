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Потери врага: за сутки россияне недосчитались более тысячи солдат, 4 танков и 2 крылатых ракет

Киев • УНН

 • 402 просмотра

За сутки 28 июля российские войска потеряли 1050 солдат, 4 танка и 2 крылатые ракеты. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.07.25 ориентировочно составляют 1051300 человек.

Потери врага: за сутки россияне недосчитались более тысячи солдат, 4 танков и 2 крылатых ракет

За сутки 28 июля российские войска потеряли на войне с Украиной 1050 солдат, 4 танка и 2 крылатые ракеты. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.07.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1051300 (+1050) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11065 (+4)
      • боевых бронированных машин ‒ 23064 (0)
        • артиллерийских систем ‒ 30865 (+39)
          • РСЗО ‒ 1451 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1202 (+1)
              • самолетов ‒ 421 (0)
                • вертолетов ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 48585 (+192)
                    • крылатые ракеты ‒ 3548 (+2)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 56687 (+91)
                            • специальная техника ‒ 3935 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              25 июля Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно завершение войны, которое начинается со встречи лидеров. По его словам, Киев поднимает этот вопрос всегда, и российская сторона тоже начала говорить об этом.

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                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина
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                              Gas TTF
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