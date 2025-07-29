Втрати ворога: за добу росіяни недорахувалися понад тисячі солдатів, 4 танків та 2 крилатих ракет
Київ • УНН
За добу 28 липня російські війська втратили 1050 солдатів, 4 танки та 2 крилаті ракети. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.25 орієнтовно становлять 1051300 осіб.
За добу 28 липня російські війська втратили на війні з Україною 1050 солдатів, 4 танки та 2 крилаті ракети. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1051300 (+1050) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11065 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 23064 (0)
- артилерійських систем ‒ 30865 (+39)
- РСЗВ ‒ 1451 (+1)
- засоби ППО ‒ 1202 (+1)
- літаків ‒ 421 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 48585 (+192)
- крилаті ракети ‒ 3548 (+2)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 56687 (+91)
- спеціальна техніка ‒ 3935 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
25 липня Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібне завершення війни, яке починається з зустрічі лідерів. За його словами, Київ порушує це питання завжди, і російська сторона теж почала говорити про це.
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