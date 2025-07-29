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Втрати ворога: за добу росіяни недорахувалися понад тисячі солдатів, 4 танків та 2 крилатих ракет

Київ • УНН

 • 408 перегляди

За добу 28 липня російські війська втратили 1050 солдатів, 4 танки та 2 крилаті ракети. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.25 орієнтовно становлять 1051300 осіб.

Втрати ворога: за добу росіяни недорахувалися понад тисячі солдатів, 4 танків та 2 крилатих ракет

За добу 28 липня російські війська втратили на війні з Україною 1050 солдатів, 4 танки та 2 крилаті ракети. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1051300 (+1050) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11065 (+4)
      • бойових броньованих машин ‒ 23064 (0)
        • артилерійських систем ‒ 30865 (+39)
          • РСЗВ ‒ 1451 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1202 (+1)
              • літаків ‒ 421 (0)
                • гелікоптерів ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 48585 (+192)
                    • крилаті ракети ‒ 3548 (+2)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 56687 (+91)
                            • спеціальна техніка ‒ 3935 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              25 липня Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібне завершення війни, яке починається з зустрічі лідерів. За його словами, Київ порушує це питання завжди, і російська сторона теж почала говорити про це.

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                              Вадим Хлюдзинський

                              Вадим Хлюдзинський

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                              Gas TTF
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