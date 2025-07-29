Дерзкая высадка: спецназовцы ГУР провели успешную операцию на Тендровской косе, уничтожив РЛС и военных РФ

В ночь на 28 июля бойцы Департамента активных действий ГУР МО Украины высадились на Тендровской косе и ликвидировали позицию оккупационных войск вместе с личным составом, комплексом РЭБ "зонт" и радиолокационной станцией "роса". Об этом сообщает пресс-служба ГУР, передает УНН.

Детали

Воины Департамента активных действий ГУР МО Украины реализовали боевую операцию в северной части Черного моря. В ночь на 28 июля разведчики высадились на Тендровской косе и ликвидировали позицию оккупационных войск вместе с личным составом, комплексом РЭБ "зонт" и радиолокационной станцией "роса". Над островом развевался украинский флаг. Операция прошла без потерь с нашей стороны - сообщили в ГУР.

Напомним

73 боя произошло с начала текущих суток на фронте, более трети пришлись на одно направление - Покровское.