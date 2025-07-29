Дерзкая высадка: спецназовцы ГУР провели успешную операцию на Тендровской косе, уничтожив РЛС и военных РФ
Киев • УНН
Бойцы ГУР МО Украины 28 июля высадились на Тендровской косе, ликвидировав позицию оккупантов. Уничтожен личный состав, комплекс РЭБ "зонт" и РЛС "роса", операция прошла без потерь.
В ночь на 28 июля бойцы Департамента активных действий ГУР МО Украины высадились на Тендровской косе и ликвидировали позицию оккупационных войск вместе с личным составом, комплексом РЭБ "зонт" и радиолокационной станцией "роса". Об этом сообщает пресс-служба ГУР, передает УНН.
Детали
Воины Департамента активных действий ГУР МО Украины реализовали боевую операцию в северной части Черного моря. В ночь на 28 июля разведчики высадились на Тендровской косе и ликвидировали позицию оккупационных войск вместе с личным составом, комплексом РЭБ "зонт" и радиолокационной станцией "роса". Над островом развевался украинский флаг. Операция прошла без потерь с нашей стороны
Напомним
73 боя произошло с начала текущих суток на фронте, более трети пришлись на одно направление - Покровское.