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Дерзкая высадка: спецназовцы ГУР провели успешную операцию на Тендровской косе, уничтожив РЛС и военных РФ

Киев • УНН

 • 666 просмотра

Бойцы ГУР МО Украины 28 июля высадились на Тендровской косе, ликвидировав позицию оккупантов. Уничтожен личный состав, комплекс РЭБ "зонт" и РЛС "роса", операция прошла без потерь.

Дерзкая высадка: спецназовцы ГУР провели успешную операцию на Тендровской косе, уничтожив РЛС и военных РФ

В ночь на 28 июля бойцы Департамента активных действий ГУР МО Украины высадились на Тендровской косе и ликвидировали позицию оккупационных войск вместе с личным составом, комплексом РЭБ "зонт" и радиолокационной станцией "роса". Об этом сообщает пресс-служба ГУР, передает УНН.

Детали

Воины Департамента активных действий ГУР МО Украины реализовали боевую операцию в северной части Черного моря. В ночь на 28 июля разведчики высадились на Тендровской косе и ликвидировали позицию оккупационных войск вместе с личным составом, комплексом РЭБ "зонт" и радиолокационной станцией "роса". Над островом развевался украинский флаг. Операция прошла без потерь с нашей стороны

- сообщили в ГУР. 

Напомним

73 боя произошло с начала текущих суток на фронте, более трети пришлись на одно направление - Покровское. 

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Главное управление разведки Украины
Украина
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