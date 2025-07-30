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Це точно посилить обидві країни: Зеленський погодив основні принципи угод між Україною та США щодо зброї

Київ • УНН

 • 326 перегляди

Президент України Володимир Зеленський погодив основні принципи угод зі США щодо зброї, що посилить обидві країни. Він наголосив, що санкції та тиск на росію є важливими для примушення її до миру.

Це точно посилить обидві країни: Зеленський погодив основні принципи угод між Україною та США щодо зброї

Президент України Володимир Зеленський погодив основні принципи угод між Україною та США щодо зброї, що за словами Президента, посилить обидві країни. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.

Погодив також сьогодні основні принципи угод наших з Америкою – Україна – Сполучені Штати – щодо зброї. Масштабні угоди, я говорив про них із президентом Трампом, і я дуже-дуже розраховую, що ми зможемо все це виконати. Це точно посилить обидві наші країни, а отже – наших союзників, наших партнерів. Дуже цінуємо принципові кроки Америки для тиску на росію заради миру. Саме зараз треба діяти, щоб примушувати росію до миру 

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що москва і надалі хоче воювати, але питання війни полягає у потенціалі та ресурсах на війну.

Саме тому санкції корисні. Саме тому тиск може спрацювати. Ми готуємо також зараз нові наші розмови та нові наші зустрічі з партнерами на різних рівнях. Мета одна – посилити позиції України та всіх, хто прагне миру 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

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Павло Башинський

Політика
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки