Це точно посилить обидві країни: Зеленський погодив основні принципи угод між Україною та США щодо зброї

Президент України Володимир Зеленський погодив основні принципи угод між Україною та США щодо зброї, що за словами Президента, посилить обидві країни. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.

Погодив також сьогодні основні принципи угод наших з Америкою – Україна – Сполучені Штати – щодо зброї. Масштабні угоди, я говорив про них із президентом Трампом, і я дуже-дуже розраховую, що ми зможемо все це виконати. Це точно посилить обидві наші країни, а отже – наших союзників, наших партнерів. Дуже цінуємо принципові кроки Америки для тиску на росію заради миру. Саме зараз треба діяти, щоб примушувати росію до миру