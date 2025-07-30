Это точно усилит обе страны: Зеленский согласовал основные принципы соглашений между Украиной и США по оружию

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал основные принципы соглашений между Украиной и США по оружию, что, по словам Президента, усилит обе страны. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Согласовал также сегодня основные принципы наших соглашений с Америкой – Украина – Соединенные Штаты – по оружию. Масштабные соглашения, я говорил о них с президентом Трампом, и я очень-очень рассчитываю, что мы сможем все это выполнить. Это точно усилит обе наши страны, а значит – наших союзников, наших партнеров. Очень ценим принципиальные шаги Америки для давления на россию ради мира. Именно сейчас нужно действовать, чтобы принуждать россию к миру