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Это точно усилит обе страны: Зеленский согласовал основные принципы соглашений между Украиной и США по оружию

Киев • УНН

 • 280 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал основные принципы соглашений с США по оружию, что усилит обе страны. Он подчеркнул, что санкции и давление на россию важны для принуждения ее к миру.

Это точно усилит обе страны: Зеленский согласовал основные принципы соглашений между Украиной и США по оружию

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал основные принципы соглашений между Украиной и США по оружию, что, по словам Президента, усилит обе страны. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Согласовал также сегодня основные принципы наших соглашений с Америкой – Украина – Соединенные Штаты – по оружию. Масштабные соглашения, я говорил о них с президентом Трампом, и я очень-очень рассчитываю, что мы сможем все это выполнить. Это точно усилит обе наши страны, а значит – наших союзников, наших партнеров. Очень ценим принципиальные шаги Америки для давления на россию ради мира. Именно сейчас нужно действовать, чтобы принуждать россию к миру 

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что москва и в дальнейшем хочет воевать, но вопрос войны заключается в потенциале и ресурсах на войну.

Именно поэтому санкции полезны. Именно поэтому давление может сработать. Мы готовим также сейчас новые наши разговоры и новые наши встречи с партнерами на разных уровнях. Цель одна – усилить позиции Украины и всех, кто стремится к миру 

- добавил Зеленский.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что новый срок для президента россии владимира путина по достижению соглашения о прекращении боевых действий с Украиной – 10 дней.

Павел Башинский

политика
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты