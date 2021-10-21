Комитет завтра рассмотрит законопроект об олигархах. Если замечания будут "несущественные" - Стефанчук подпишет документ

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"Насколько я знаю, завтра на комитете должны рассмотреть этот законопроект (законопроект № 5599 "об олигархах" - ред.), потому что перед тем как готовится на подпись председателю, он рассматривается еще на комитете. Если у них будут какие-то замечания, если они будут существенные - бесспорно, я применю ст. 131. Если они будут по мнению председателя Верховной Рады несущественные, этот законопроект будет подписан. Я буду ожидать решения комитета", - заявил Стефанчук.

Добавим

Ранее вице-спикер парламента Александр Корниенко заявлял, что Рада может переголосовать неточности в законопроекте № 5599 об олигархах.

Контекст

Верховная Рада одобрила законопроект об олигархах 23 сентября. Под крики "Долой диктатуру!" ВР отклонила большинство поправок нардепов к законопроекту об олигархах.

А уже 24 сентября сообщалось, что Рада якобы будет переголосовать законопроект из-за возникшей правовой коллизии. Речь идет о том, что учли одновременно 3 (396, 398, 406) правки, которые противоречат друг другу.

Позже, однако, в главном комитете заявили, что спорных поправок к законопроекту № 5599 об олигархах не нашли.

В то же время народные избранники подали 12 постановлений - от нардепов от "Европейской солидарности" и "Оппозиционного платформы - За жизнь" - об отмене закона № 5599 об олигархах. 19 октября ВР их отклонила, тем самым разблокировав подписания законопроекта.