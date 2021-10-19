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У Раді можуть переголосувати неточності в законі про олігархів - Корнієнко

У Раді можуть переголосувати неточності в законі про олігархів - Корнієнко

Київ • УНН

 • 15555 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Верховна Рада може переголосувати неточності в законопроекті № 5599 про олігархів. Про це у кулуарах Ради журналістам заявив перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Про олігархів законопроект має підписувати той, хто буде приймати участь у його розгляді на останньому етапі. Це може бути і (голова Верховної Ради — ред.) Руслан Стефанчук. Думаю, може бути корегування тексту відповідно до 131 статті Регламенту. Комітет досліджує цю можливість. Цілком можливо, що ми завтра або в четвер ще раз проголосуємо відредагування технічне, щоб усунути технічні помилки, які виникли в результаті голосування”, — заявив Корнієнко.

Доповнення

Верховна Рада схвалила законопроект про олігархів 23 вересня. Під крики “Геть диктатуру!” ВР відхилила більшість правок нардепів до законопроекту про олігархів.

А вже 24 вересня повідомлялося, що Рада нібито має переголосувати законопроект через правову колізію, що виникла. Йдеться про те, що врахували одночасно 3-и (396, 398, 406) правки, які суперечать одна одній.

Пізніше, однак, у головному комітеті заявили, що спірних правок щодо законопроекту № 5599 про олігархів не знайшли.

Водночас народні обранці подали 12 постанов — від нардепів від “Європейської солідарності” та “Опозиційної платформи — За життя” — щодо скасування закону № 5599 про олігархів. 19 жовтня ВР їх відхилила, тим самим розблокувавши підписання законопроекту.

Довідково

Стаття 131 Регламенту ВР передбачає, що у разі виявлення у поданому на підпис тексті закону редакційних неточностей або явних неузгодженостей між його положеннями голова Верховної Ради України може внести на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо усунення таких неточностей чи неузгодженостей.

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