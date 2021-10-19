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В Раде могут переголосовать неточности в законе об олигархах - Корниенко

В Раде могут переголосовать неточности в законе об олигархах - Корниенко

Киев  •  УНН

 • 15550 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Верховная Рада может переголосовать неточности в законопроекте № 5599 об олигархах. Об этом в кулуарах Рады заявил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"По олигархам законопроект должен подписывать тот, кто будет принимать участие в его рассмотрении на последнем этапе. Это может быть и (председатель Верховной Рады - ред.) Руслан Стефанчук. Думаю, может быть корректировка текста в соответствии со 131 статьей Регламента. Комитет исследует эту возможность. Вполне возможно, что мы завтра или в четверг еще раз проголосуем отредактирование техническое, чтобы устранить технические ошибки, которые возникли в результате голосования", - заявил Корниенко.

Дополнение

Верховная Рада одобрила законопроект об олигархах 23 сентября. Под крики "Долой диктатуру!" ВР отклонила большинство поправок нардепов к законопроекту об олигархах.

А уже 24 сентября сообщалось, что Рада якобы должна переголосовать законопроект из-за возникшей правовой коллизии. Речь идет о том, что учли одновременно три (396, 398, 406) правки, которые противоречат друг другу.

Позже, однако, в главном комитете заявили, что спорных поправок к законопроекту № 5599 об олигархах не нашли.

В то же время народные избранники подали 12 постановлений - от нардепов от "Европейской солидарности" и "Оппозиционной платформы - За жизнь" - об отмене закона № 5599 об олигархах. 19 октября ВР их отклонила, тем самым разблокировав подписание законопроекта.

Справка

Статья 131 Регламента ВР предусматривает, что в случае выявления в поданном на подпись тексте закона редакционных неточностей или явных несогласованностей между его положениями председатель Верховной Рады Украины может внести на рассмотрение Верховной Рады предложения по устранению таких неточностей или несогласованностей.

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