В Раде могут переголосовать неточности в законе об олигархах - Корниенко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Верховная Рада может переголосовать неточности в законопроекте № 5599 об олигархах. Об этом в кулуарах Рады заявил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.
Цитата:
"По олигархам законопроект должен подписывать тот, кто будет принимать участие в его рассмотрении на последнем этапе. Это может быть и (председатель Верховной Рады - ред.) Руслан Стефанчук. Думаю, может быть корректировка текста в соответствии со 131 статьей Регламента. Комитет исследует эту возможность. Вполне возможно, что мы завтра или в четверг еще раз проголосуем отредактирование техническое, чтобы устранить технические ошибки, которые возникли в результате голосования", - заявил Корниенко.
Дополнение
Верховная Рада одобрила законопроект об олигархах 23 сентября. Под крики "Долой диктатуру!" ВР отклонила большинство поправок нардепов к законопроекту об олигархах.
А уже 24 сентября сообщалось, что Рада якобы должна переголосовать законопроект из-за возникшей правовой коллизии. Речь идет о том, что учли одновременно три (396, 398, 406) правки, которые противоречат друг другу.
Позже, однако, в главном комитете заявили, что спорных поправок к законопроекту № 5599 об олигархах не нашли.
В то же время народные избранники подали 12 постановлений - от нардепов от "Европейской солидарности" и "Оппозиционной платформы - За жизнь" - об отмене закона № 5599 об олигархах. 19 октября ВР их отклонила, тем самым разблокировав подписание законопроекта.
Справка
Статья 131 Регламента ВР предусматривает, что в случае выявления в поданном на подпись тексте закона редакционных неточностей или явных несогласованностей между его положениями председатель Верховной Рады Украины может внести на рассмотрение Верховной Рады предложения по устранению таких неточностей или несогласованностей.