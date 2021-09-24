У Раду внесли вже понад десяток постанов для відміни ухвалення закону про олігархів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Верховна Рада зареєструвала 12 постанов - від нардепів від “Європейської солідарності” та "Опозиційної платформи - за життя" - щодо скасування закону №5599 про олігархів. Відповідні проекти постанов з’явилися на сайті Ради, передає УНН.
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11 постанов зареєстрували народні депутати від “Європейської солідарності”. Серед них: Олексій Гончаренко, Ірина Геращенко, Володимир В’ятрович, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Вікторія Сюмар, Ірина Фріз, Ростислав Павленко, Олег Синютка, Михайло Бондар, Микола Княжицький та Марія Іонова. Ще одну постанову зареєстрували два народних депутати від партії "Опозиційна платформа - за життя" Василь Німченко та Юрій Загородній.
Народні депутати у пояснювальних записках до постанов зазначають, що під час ухвалення законопроекта був “грубо порушений регламент ВР, який передбачає, що депутату, який виніс пропозицію або поправку, надається слово для обґрунтування і роз'яснення".
Нагадаємо
23 вересня Верховна Рада схвалила законопроект про олігархів. Під крики “Геть диктатуру!” ВР відхилила більшість правок нардепів до законопроекту.
А вже 24 вересня стало відомо, що Рада має переголосувати законопроект через правову колізію, що утворилась. Мова про те, що врахували одночасно 3-и (396, 398, 406) правки, які суперечать одна одній.
У коментарі УНН нардеп Федір Веніславський, який також є членом профільного комітету ВР, заявив, що комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Раді переголосувати статтю 5 закону “про олігархів” через правову колізію, що виникла внаслідок вчорашнього голосування.
Для винесення питання на розгляд не потрібно збирати підписи.