У Раді знайшли правову колізію у законі про олігархів: хочуть переголосовувати
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Верховна Рада має переголосувати законопроект про олігархів № 5599, ухвалений народними депутатами напередодні. Відповідне звернення від оборонного комітету Ради оприлюднив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк вранці у п'ятницю, передає УНН.
Цитата:
"Закон про олігархів 5599 будуть переголосовувати. Тепер потрібно ще одне голосування в Раді (по ст. 131), щоб виправити юридичну колізію. Інакше не підпишуть", - прокоментував Железняк у Telegram-каналі.
Деталі
За його словами, проблема в тому, що врахували одночасно 3-и (396, 398, 406) правки, які суперечать одна одній.
"Відповідно тепер хочуть знову переголосувати статтю 5 закону. Стаття про те, як олігарх визнається олігархом", - зазначив він.
Додамо
Водночас одна зі спірних правок - авторства голови ВР Дмитра Разумкова. Він вже навіть подякував ВР і комітету за підтримку його правки за номером 398.
"Спасибі і комітету, і Верховній Раді України, яка підтримала мою з колегами правку за номером 398! Тепер НАЗК за зверненням спеціальної комісії буде вносити особу в реєстр олігархів!", - написав Разумков на своїй сторінці в Facebook.
Що було раніше
Верховна Рада схвалила законопроект про олігархів 23 вересня. Під крики "Геть диктатуру!" ВР відхилила більшість правок нардепів до законопроекту про олігархів.
Довідково
Стаття 131 Регламенту ВР передбачає, що у разі виявлення у поданому на підпис тексті закону редакційних неточностей або явних неузгодженостей між його положеннями голова Верховної Ради України може внести на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо усунення таких неточностей чи неузгодженостей.