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В Раде нашли правовую коллизию в законе об олигархах: хотят переголосовывать

В Раде нашли правовую коллизию в законе об олигархах: хотят переголосовывать

Киев  •  УНН

 • 25389 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Верховная Рада должна переголосовать законопроект об олигархах № 5599, принятый народными депутатами накануне. Соответствующее обращение от оборонного комитета Рады обнародовал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк утром в пятницу, передает УНН.

Цитата:

"Закон об олигархах 5599 будут переголосовывать. Теперь нужно еще одно голосование в Раде (по ст. 131), чтобы исправить юридическую коллизию. Иначе не подпишут", - прокомментировал Железняк в Telegram-канале.

Детали

По его словам, проблема в том, что учли одновременно 3-и (396, 398, 406) правки, которые противоречат друг другу.

"Соответственно теперь хотят снова переголосовать статью 5 закона. Статья о том, как олигарх признается олигархом", - отметил он.

Добавим

В то же время одна из спорных поправок - авторства председателя ВР Дмитрия Разумкова. Он уже даже поблагодарил ВР и комитет за поддержку его правки по номеру 398.

"Спасибо и комитету, и Верховной Раде Украины, которая поддержала мою с коллегами правку по номеру 398! Теперь НАПК по обращению специальной комиссии будет вносить лицо в реестр олигархов!" - написал Разумков на своей странице в Facebook.

Что было ранее

Верховная Рада одобрила законопроект об олигархах 23 сентября. Под крики "Долой диктатуру!" ВР отклонила большинство поправок нардепов к законопроекту об олигархах.

Справка

Статья 131 Регламента ВР предусматривает, что в случае выявления в поданном на подпись тексте закона редакционных неточностей или явных несогласованностей между его положениями председатель Верховной Рады Украины может внести на рассмотрение Верховной Рады предложение по устранению таких неточностей или несогласованностей.

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