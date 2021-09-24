В Раде нашли правовую коллизию в законе об олигархах: хотят переголосовывать
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Верховная Рада должна переголосовать законопроект об олигархах № 5599, принятый народными депутатами накануне. Соответствующее обращение от оборонного комитета Рады обнародовал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк утром в пятницу, передает УНН.
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"Закон об олигархах 5599 будут переголосовывать. Теперь нужно еще одно голосование в Раде (по ст. 131), чтобы исправить юридическую коллизию. Иначе не подпишут", - прокомментировал Железняк в Telegram-канале.
Детали
По его словам, проблема в том, что учли одновременно 3-и (396, 398, 406) правки, которые противоречат друг другу.
"Соответственно теперь хотят снова переголосовать статью 5 закона. Статья о том, как олигарх признается олигархом", - отметил он.
Добавим
В то же время одна из спорных поправок - авторства председателя ВР Дмитрия Разумкова. Он уже даже поблагодарил ВР и комитет за поддержку его правки по номеру 398.
"Спасибо и комитету, и Верховной Раде Украины, которая поддержала мою с коллегами правку по номеру 398! Теперь НАПК по обращению специальной комиссии будет вносить лицо в реестр олигархов!" - написал Разумков на своей странице в Facebook.
Что было ранее
Верховная Рада одобрила законопроект об олигархах 23 сентября. Под крики "Долой диктатуру!" ВР отклонила большинство поправок нардепов к законопроекту об олигархах.
Справка
Статья 131 Регламента ВР предусматривает, что в случае выявления в поданном на подпись тексте закона редакционных неточностей или явных несогласованностей между его положениями председатель Верховной Рады Украины может внести на рассмотрение Верховной Рады предложение по устранению таких неточностей или несогласованностей.