Комітет завтра розгляне законопроект про олігархів. Якщо зауваження будуть “несуттєві” - Стефанчук підпише документ

Цитата

“Наскільки я знаю, завтра на комітеті мають розглянути цей законопроект (законопроект № 5599 „про олігархів“ — ред.), тому що перед тим як готується на підпис голові, він розглядається ще на комітеті. Якщо у них будуть якісь зауваження, якщо вони будуть суттєві — безперечно, я застосую ст. 131. Якщо вони будуть на думку голови Верховної Ради несуттєві, цей законопроект буде підписаний. Я буду очікувати рішення комітету”, — заявив Стефанчук.

Додамо

Раніше віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко заявляв, що Рада може переголосувати неточності в законопроекті № 5599 про олігархів.

Контекст

Верховна Рада схвалила законопроект про олігархів 23 вересня. Під крики “Геть диктатуру!” ВР відхилила більшість правок нардепів до законопроекту про олігархів.

А вже 24 вересня повідомлялося, що Рада нібито має переголосувати законопроект через правову колізію, що виникла. Йдеться про те, що врахували одночасно 3-и (396, 398, 406) правки, які суперечать одна одній.

Пізніше, однак, у головному комітеті заявили, що спірних правок щодо законопроекту № 5599 про олігархів не знайшли.

Водночас народні обранці подали 12 постанов — від нардепів від “Європейської солідарності” та “Опозиційної платформи — За життя” — щодо скасування закону № 5599 про олігархів. 19 жовтня ВР їх відхилила, тим самим розблокувавши підписання законопроекту.