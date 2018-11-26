Комитет ВР рекомендовал одобрить указ о введении военного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендует одобрить проект закона 9338 об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине", сообщает корреспондент УНН.
Соответствующее решение было принято единогласно.
Законопроект предусматривает введение военного положения в Украине на 60 суток.
Напомним, в парламенте зарегистрирован проект закона 9338 об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения, которым предлагается ввести военное положение до 25 января 2019 года.
Напомним, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и взятии в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.