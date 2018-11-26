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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 96443 просмотра

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Комитет ВР рекомендовал одобрить указ о введении военного положения

Комитет ВР рекомендовал одобрить указ о введении военного положения

Киев  •  УНН

 • 17167 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендует одобрить проект закона 9338 об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине", сообщает корреспондент УНН.

Соответствующее решение было принято единогласно.

Законопроект предусматривает введение военного положения в Украине на 60 суток.

Напомним, в парламенте зарегистрирован проект закона 9338 об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения, которым предлагается ввести военное положение до 25 января 2019 года.

Напомним, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и взятии в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.

Украинские Национальные Новости

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