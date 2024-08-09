Комитет ВР по вопросам здоровья поддержал законопроект о гражданских партнерствах

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал законопроект №9103 о гражданских партнерствах. Об этом рассказал один из инициаторов законопроекта, народный депутат Дмитрий Гурин, передает УНН.

Детали

По словам Гурина, Члены комитета рекомендовали законопроект к принятию в первом чтении.

Нам говорят, что однополые семьи это ненормально. Высказался целый парламентский комитет здоровья нации - нормально, ребята, делайте - добавил нардеп.

Законопроєкт про цивільні партнерства підтримали Міноборони та Мін'юст

Контекст

Законопроект №9103 зарегистрировали в парламенте в марте 2023 года. Им предлагают ввести регистрируемое партнерство (которое также называют "гражданским") как добровольный семейный союз двух совершеннолетних людей одного или разных полов.

После регистрации партнеры могут приобретать статус близких родственников, а именно члена семьи первой степени родства друг относительно друга, независимо от того, проживают ли они фактически вместе и, ведут ли совместно домашнее хозяйство.

Ожидается, что документ поможет защитить права военных, которые не могут официально оформить свои отношения, потому что их партнеры/партнерши одного с ними пола. В случаях ранения, пропажи без вести или гибели их семьи и они сами не имеют достаточной юридической защиты со стороны государства, отмечается в документе.

Зато нейтральный институт регистрируемых партнерств позволит урегулировать связь государства с партнерами и партнершами как частью общества, закрепить их права и обязанности.

Напомним,

Священный Синод Православной церкви Украины выступил против законопроекта № 9103 об институте "регистрируемого партнерства" и назвал его неприемлемым. В ПЦУ подчеркивают - документ угрожает морали и будет ухудшать демографическую ситуацию.