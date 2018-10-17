Комитет в закрытом режиме заслушает Минобороны и Генштаб о ситуации на складах

"17 октября 2018 года в 15:00 в зале заседаний № 1224 админздания Верховной Рады Украины по ул. Садовая, 3А состоится заседание Комитета, на котором первым вопросом запланировано заслушать информацию Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию защищенности, обеспечения живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов Вооруженных сил Украины, состояние выполнения расходов по соответствующим бюджетным программам. Рассмотрение данного вопроса повестки дня заседания Комитета будет проходить в закрытом режиме", - говорится в сообщении комитета.



Напомним, представителей Министерства обороны и Генштаба пригласили для открытого публичного отчета на заседание Комитета по вопросам безопасности и обороны в отношении взрывов на складах.

Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Из-за взрывов на арсенале в Черниговской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.