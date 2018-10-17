Комітет у закритому режимі заслухає Міноборони та Генштаб щодо ситуації на складах
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Комітет ВРУ з питань нацбезпеки у закритому режимі заслухає представників Міноборони та Генштабу щодо стану захищеності, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів ЗСУ, передає УНН.
"17 жовтня 2018 року о 15:00 у залі засідань № 1224 адмінбудівлі Верховної Ради України по вул. Садова, 3А відбудеться засідання Комітету, на якому першим питанням заплановано заслухати інформацію Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних сил України щодо стану захищеності, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних сил України; стан виконання видатків за відповідними бюджетними програмами. Розгляд згаданого питання порядку денного засідання Комітету відбуватиметься у закритому режимі",- йдеться у повідомленні комітету.
Нагадаємо, представників Міністерства оборони та Генштабу запросили для відкритого публічного звіту на засідання Комітету з питань безпеки та оборони щодо вибухів на складах.
Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.
З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.
Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.