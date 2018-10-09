Вибухи на складах: керівників Генштабу та Міноборони запросили до комітету з нацбезпеки

“Запрошую керівників Міністерства оборони та Генштабу для відкритого публічного звіту на засідання Комітету з питань безпеки та оборони (щодо вибухів на складах). Нагадую, що в парламентській республіці контрольна функція парламенту є вкрай важливою для нормального функціонування державної влади”, — написав С.Пашинський.

Нагадаємо, о 3:30 надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області, стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га.

Організовано евакуацію населення з зони можливого ураження. Евакуйовано вже понад 12 тис. осіб.