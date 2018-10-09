Взрывы на складах: руководителей Генштаба и Минобороны пригласили в комитет по нацбезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Руководителей Министерства обороны и Генштаба пригласили для открытого публичного отчета на заседание Комитета по вопросам безопасности и обороны относительно взрывов на складах. Об этом в сети Facebook сообщил председатель комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, передает УНН.
"Приглашаю руководителей Министерства обороны и Генштаба для открытого публичного отчета на заседание Комитета по вопросам безопасности и обороны (по взрывам на складах). Напоминаю, что в парламентской республике контрольная функция парламента является крайне важной для нормального функционирования государственной власти", - написал Пашинский.
Напомним, в 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенал у Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Организована эвакуация населения из зоны возможного поражения. Эвакуированы уже более 12 тыс. Человек.