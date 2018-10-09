Вибухи на складах у Чернігівській області: осередки пожежі локалізували
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Осередки пожежі на території 6-го арсеналу Міністерства оборони у Чернігівській області локалізували. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України, передає УНН.
"Станом на 14:00 осередки пожежі локалізовано. Інтенсивність вибухів продовжує зменшуватись, над територією складів спостерігається задимленість, лунають поодинокі вибухи", – йдеться в повідомленні.
Щоб локалізувати пожежу на 6-й Арсенал для підсилення штатної пожежної та іншої техніки Збройних Сил України доставили інженерну машину розгородження. На місці пожежі працюють пожежні танки ГПМ-54.
"Враховуючи також фактор зменшення задимленості, оперативним штабом було прийнято рішення про проведення аеророзвідки над місцем надзвичайної події", – додали в Міноборони.
Нагадаємо, о 3:30 надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області, стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.
Організовано евакуацію населення з зони можливого ураження. Евакуйовано вже понад 12 тис. осіб.