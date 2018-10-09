Взрывы на складах в Черниговской области: очаги пожара локализовали
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Очаги пожара на территории 6-го арсенала Министерства обороны в Черниговской области локализованы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.
"По состоянию на 14:00 очаги пожара локализованы. Интенсивность взрывов продолжает уменьшаться, над территорией складов наблюдается задымленность, раздаются одиночные взрывы", – говорится в сообщении.
Чтобы локализовать пожар на 6-й Арсенал для усиления штатной пожарной и другой техники Вооруженных Сил Украины доставили инженерную машину разграждения. На месте пожара работают пожарные танки ГПМ-54.
"Учитывая также фактор уменьшения задымленности, оперативным штабом было принято решение о проведении аэроразведки над местом чрезвычайного происшествия", – добавили в Минобороны.
Напомним, в 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория – 402 га.
Организована эвакуация населения из зоны возможного поражения. Эвакуированы уже более 12 тыс. человек.