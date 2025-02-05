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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Комитет Сената США поддержал кандидатуру Габбард на должность директора нацразведки

Комитет Сената США поддержал кандидатуру Габбард на должность директора нацразведки

Киев  •  УНН

 • 6577 просмотра

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Комитет Сената по разведке проголосовал 9 против 8 за выдвижение Тулси Габбард на должность директора национальной разведки. На этой должности она будет руководить 18 разведывательными агентствами с бюджетом около 100 млрд долларов.

Комитет Сената по разведке проголосовал за выдвижение Тулси Габбард на должность директора национальной разведки. Об этом информирует УНН со ссылкой на NBS News.

Детали

NBS News пишет, что Тулси Габбард на прошлой неделе на слушаниях по утверждению ее кандидатуры, столкнулась с острыми вопросами некоторых республиканцев о ее позиции по Эдварду Сноудену и спорной программе слежки, которую он помог разоблачить. Вопросы подогрели спекуляции о том, получит ли Габбард поддержку комитета, где республиканцы имеют большинство 9-8. 

Однако, во вторник, 04 февраля, Комитет Сената проголосовал 9 против 8 за поддержку кандидатуры президента Дональда Трампа на должность директора национальной разведки Тулси Габбард.

Мне приятно, что Комитет Сената по разведке проголосовал за выдвижение Тулси Габбарда на должность директора национальной разведки. После подтверждения я с нетерпением жду сотрудничества с госпожой Геббард, чтобы обеспечить безопасность Америки и провести крайне необходимые реформы в Офисе директора национальной разведки

- сказал председатель комитета по разведке, сенатор Том Коттон.

По информации NBS News, на посту директора национальной разведки,  Габбард будет заниматься 18 разведывательными агентствами с бюджетом около 100 миллиардов долларов и будет выступать как главный советник президента по вопросам разведки.

Напомним

Джон Рэтклифф стал новым директором ЦРУ после голосования в Сенате США с результатом 74 "за" и 25 "против". Демократы выразили обеспокоенность относительно его политической беспристрастности.

Данные разведки США раскрывают новые детали о ядерных планах Ирана - NYT04.02.25, 10:37 • 25059 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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