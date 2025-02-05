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Комітет Сенату США підтримав кандидатуру Габбард на посаду директора нацрозвідки

Комітет Сенату США підтримав кандидатуру Габбард на посаду директора нацрозвідки

Київ • УНН

 • 101759 перегляди

Комітет Сенату з розвідки проголосував 9 проти 8 за висунення Тулсі Габбард на посаду директора національної розвідки. На цій посаді вона керуватиме 18 розвідувальними агентствами з бюджетом близько 100 млрд доларів.

Комітет Сенату з розвідки проголосував за висунення Тулсі Габбард на посаду директора національної розвідки. Про це інформує УНН з посиланням на NBS News.

Деталі

NBS News пише, що Тулсі Габбард минулого тижня на слуханнях щодо затвердження її кандидатури, зіткнулася з гострими питаннями деяких республіканців про її позицію щодо Едварда Сноудена та спірну програму стеження, яку він допоміг викрити. Питання підігріли спекуляції про те, чи отримає Габбард підтримку комітету, де республіканці мають більшість 9-8. 

Однак, у вівторок, 04 лютого, Комітет Сенату проголосував 9 проти 8 за підтримку кандидатури президента Дональда Трампа на посаду директора національної розвідки Тулсі Габбард.

Мені приємно, що Комітет Сенату з розвідки проголосував за висунення Тулсі Габбарда на посаду директора національної розвідки. Після підтвердження я з нетерпінням чекаю співпраці з пані Геббард, щоб забезпечити безпеку Америки та провести вкрай необхідні реформи в Офісі директора національної розвідки

- сказав голова комітету з розвідки, сенатор Том Коттон.

За інформацією NBS News, на посаді директора національної розвідки,  Габбард займатиметься 18 розвідувальними агентствами з бюджетом близько 100 мільярдів доларів і виступатиме як головний радник президента з питань розвідки.

Нагадаємо

Джон Реткліфф став новим директором ЦРУ після голосування в Сенаті США з результатом 74 "за" та 25 "проти". Демократи висловили занепокоєння щодо його політичної неупередженості.

Дані розвідки США розкривають нові деталі про ядерні плани Ірану - NYT04.02.25, 10:37 • 27786 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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