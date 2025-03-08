Комиссар ЕС о призывах США тратить на оборону до 5% ВВП: посмотрим, как они сами увеличат расходы

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 17503 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 33521 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 67412 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 217164 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124756 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393310 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312141 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214074 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244385 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255219 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
59%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16376 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12095 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13066 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15892 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13367 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134170 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 217159 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393310 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255300 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312140 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 4084 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15907 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47052 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72484 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57548 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Комиссар ЕС о призывах США тратить на оборону до 5% ВВП: посмотрим, как они сами увеличат расходы

Киев • УНН

 • 20647 просмотра

Комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс прокомментировал требование США о повышении расходов стран НАТО на оборону до 5% ВВП. Он напомнил, что сами США тратят лишь 3,5%, тогда как некоторые европейские страны уже достигли 5%.

Комиссар ЕС о призывах США тратить на оборону до 5% ВВП: посмотрим, как они сами увеличат расходы

Комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, комментируя требования США к членам НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, заявил, что нужно посмотреть, как они сами увеличат свои расходы, ведь тратят лишь 3,5%. Об этом он сказал в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.

Детали

На вопрос, готовы ли европейские страны увеличить свои оборонные бюджеты до 5% ВВП, как требует Вашингтон, Кубилюс ответил: "Посмотрим, как Вашингтон сам увеличит свои расходы на оборону до 5%, ведь сейчас они тратят лишь 3,5%".

Кубилюс отметил, что есть европейские страны, которые тратят больше или около 5%, например, Польша.

"Моя собственная страна - Литва - только что объявила, что планирует тратить 5% не из-за давления со стороны Трампа, а потому что мы провели четкую стратегическую оценку, какую оборонную способность нам нужно иметь для защиты себя", - сказал Кубилюс.

Кубилюс отметил, что многие разведывательные европейские источники прогнозируют, что россия может пытаться испытать страны ЕС или НАТО до 2030 года, поэтому Литва приняла решение о увеличении расходов на оборону до 5%.

"Теперь мы надеемся, что на саммите НАТО, который состоится в июне, будет принято решение, которое будет предусматривать, что страны, которые в настоящее время тратят около 2%, должны увеличить это до 3%, или даже больше. Это будет значительный рост", - заявил Кубилюс.

Дополнение

В январе 2025 года президент США Дональд Трамп снова попросил все страны-члены НАТО увеличить оборонные расходы до 5% от своего валового внутреннего продукта.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Польша поддерживает требование Дональда Трампа о увеличении расходов на оборону для стран НАТО до 5% ВВП, даже если это займет 10 лет для некоторых членов альянса, которые отстают.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новости Мира
Андрюс Кубилиус
NATO
Литва
Соединенные Штаты
Польша
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,876.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,816.96