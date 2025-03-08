Комиссар ЕС о призывах США тратить на оборону до 5% ВВП: посмотрим, как они сами увеличат расходы

Комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, комментируя требования США к членам НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, заявил, что нужно посмотреть, как они сами увеличат свои расходы, ведь тратят лишь 3,5%. Об этом он сказал в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.

Детали

На вопрос, готовы ли европейские страны увеличить свои оборонные бюджеты до 5% ВВП, как требует Вашингтон, Кубилюс ответил: "Посмотрим, как Вашингтон сам увеличит свои расходы на оборону до 5%, ведь сейчас они тратят лишь 3,5%".

Кубилюс отметил, что есть европейские страны, которые тратят больше или около 5%, например, Польша.

"Моя собственная страна - Литва - только что объявила, что планирует тратить 5% не из-за давления со стороны Трампа, а потому что мы провели четкую стратегическую оценку, какую оборонную способность нам нужно иметь для защиты себя", - сказал Кубилюс.

Кубилюс отметил, что многие разведывательные европейские источники прогнозируют, что россия может пытаться испытать страны ЕС или НАТО до 2030 года, поэтому Литва приняла решение о увеличении расходов на оборону до 5%.

"Теперь мы надеемся, что на саммите НАТО, который состоится в июне, будет принято решение, которое будет предусматривать, что страны, которые в настоящее время тратят около 2%, должны увеличить это до 3%, или даже больше. Это будет значительный рост", - заявил Кубилюс.

Дополнение

В январе 2025 года президент США Дональд Трамп снова попросил все страны-члены НАТО увеличить оборонные расходы до 5% от своего валового внутреннего продукта.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Польша поддерживает требование Дональда Трампа о увеличении расходов на оборону для стран НАТО до 5% ВВП, даже если это займет 10 лет для некоторых членов альянса, которые отстают.