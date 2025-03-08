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Комісар ЄС про заклики США витрачати на оборону до 5% ВВП: подивимося, як вони самі збільшать витрати

Київ • УНН

 • 20649 перегляди

Комісар ЄС з оборони Андрюс Кубілюс прокоментував вимогу США щодо збільшення витрат країн НАТО на оборону до 5% ВВП. Він нагадав, що самі США витрачають лише 3,5%, тоді як деякі європейські країни вже досягли 5%.

Комісар ЄС про заклики США витрачати на оборону до 5% ВВП: подивимося, як вони самі збільшать витрати

Комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, коментуючи вимоги США до членів НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП, заявив, що треба подивитися, як вони самі збільшить свої витрати, адже витрачають лише 3,5%. Про це він сказав в ефірі телемарафону у суботу, передає УНН.

Деталі

На запитання, чи готові європейські країни збільшити свої оборонні бюджети до 5% ВВП, як вимагає Вашингтон, Кубілюс відповів: "Подивимося, як Вашингтон сам збільшить свої витрати на оборону до 5%, адже зараз вони витрачають лише 3,5%".

Кубілюс зазначив, що є європейські країни, які витрачають більше або близько 5%, наприклад, Польща.

"Моя власна країна - Литва - щойно оголосила, що планує витрачати 5% не через тиск з боку Трампа, а тому що ми здійснили чітку стратегічну оцінку яку оборонну спроможність нам потрібно мати для захисту себе", - сказав Кубілюс.

Кубілюс зазначив, що багато розвідувальних європейських джерел прогнозують, що росія може намагатися випробувати країни ЄС або НАТО до 2030 року, тому Литва ухвалила рішення про збільшення витрат на оборону до 5%.

"Тепер ми сподіваємося, що на саміті НАТО, який відбудеться в червні, буде ухвалено рішення, яке передбачатиме, що країни, які наразі витрачають близько 2%, мають збільшити це до 3%, або навіть більше. Це буде значне зростання", - заявив Кубілюс.

Доповнення

У січні 2025 року президент США Дональд Трамп знову попросив усі країни-члени НАТО збільшити оборонні витрати до 5% від свого валового внутрішнього продукту.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що Польща підтримує вимогу Дональда Трампа щодо збільшення витрат на оборону для країн НАТО до 5% ВВП, навіть якщо це займе 10 років для деяких членів альянсу, які відстають.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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