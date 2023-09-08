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Комиссар ЕС относительно продления запрета импорта украинского зерна: "Мы все ближе к принятию положительного решения"

Комиссар ЕС относительно продления запрета импорта украинского зерна: "Мы все ближе к принятию положительного решения"

Киев • УНН

 • 340838 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Страны ЕС находятся все ближе к принятию решения о продлении запрета на импорт украинского зерна. Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский в интервью Polska agencja prasowa, пишет УНН.

Детали

Януш Войцеховский отметил, что в Еврокомиссии растет понимание того, что запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября следует продлить.

"Мы все ближе и ближе к принятию положительного решения по этому вопросу", - сказал он. - сказал он.

"Все аргументы в пользу продления этого запрета лежат на столе. Я глубоко убежден, что так и произойдет", - добавил он.

По словам Войцеховского, существуют весомые аргументы в пользу продления срока действия действующего законодательства.

"Введение этого запрета со 2 мая и его дальнейшее продление с 5 июня упорядочило торговлю зерном в Европейском Союзе", - заявил политик.

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Он также подчеркнул, что такие решения оказались выгодными не только для так называемых прифронтовых стран, но и для самой Украины.

"Экспорт (зерна – ред.) из Украины не остался в приграничных странах (...) и оказался большим, чем до запрета", - отметил Войцеховский.

Отвечая на вопрос о заявлениях польского правительства относительно возможного одностороннего продления запрета со стороны Польши, комиссар Войцеховский сказал, что понимает такую позицию.

"Возможно, это также является одним из аргументов для того, чтобы все же продлить запрет и избежать хаоса, связанного с односторонними запретами, введенными либо Польшей, либо другими странами-членами ЕС", - отметил он. - отметил он.

Отвечая на вопрос о позиции Болгарии, которая требует изъятия семян подсолнечника из списка запрещенных зерновых, он отметил, что если запрет будет продлен, то в том объеме, в котором он действует сейчас, "то есть охватывает пять стран": Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию, а также виды зерновых, а именно пшеницу, кукурузу, рапс и подсолнечник". - отметил он.

Войцеховский также сообщил, что подал в Еврокомиссию предложение о субсидиях ЕС на транзит зерна из Украины, стоимость которых составит 300 млн. евро за 10 млн. тонн. Как он отметил, "идея заключается в том, чтобы сделать этот транзит еще более эффективным".

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