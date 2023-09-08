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Комісар ЄС щодо продовження заборони імпорту українського зерна: "Ми все ближче до прийняття позитивного рішення"

Комісар ЄС щодо продовження заборони імпорту українського зерна: "Ми все ближче до прийняття позитивного рішення"

Київ • УНН

 • 340838 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Країни ЄС знаходяться все ближче до прийняття рішення щодо продовження заборони на імпорт українського зерна. Про це заявив комісар ЄС з питань сільського господарства Януш Войцеховський в інтерв'ю Polska agencja prasowa, пише УНН.

Деталі

Януш Войцеховський зазначив, що в Єврокомісії зростає розуміння того, що заборону на імпорт українського збіжжя після 15 вересня слід продовжити.

"Ми все ближче і ближче до прийняття позитивного рішення з цього питання", - сказав він. - сказав він.

"Всі аргументи на користь продовження цієї заборони лежать на столі. Я глибоко переконаний, що так і станеться", - додав він.

За словами Войцеховського, існують вагомі аргументи на користь продовження терміну дії чинного законодавства.

"Введення цієї заборони з 2 травня і її подальше продовження з 5 червня впорядкувало торгівлю зерном в Європейському Союзі", - заявив політик.

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Він також підкреслив, що такі рішення виявилися вигідними не тільки для так званих прифронтових країн, а й для самої України.

"Експорт (зерна – ред. ) з України не залишився в прикордонних країнах (...) і виявився більшим, ніж до заборони", - зазначив Войцеховський.

Відповідаючи на запитання про заяви польського уряду щодо можливого одностороннього продовження заборони з боку Польщі, комісар Войцеховський сказав, що розуміє таку позицію.

"Можливо, це також є одним з аргументів для того, щоб все ж таки продовжити заборону і уникнути хаосу, пов'язаного з односторонніми заборонами, запровадженими або Польщею, або іншими країнами-членами ЄС", - зазначив він. - зазначив він.

Відповідаючи на питання про позицію Болгарії, яка вимагає вилучення насіння соняшнику зі списку заборонених зернових, він зазначив, що якщо заборона буде продовжена, то в тому обсязі, в якому вона діє зараз, "тобто охоплює п'ять країн": Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію та Болгарію, а також види зернових, а саме пшеницю, кукурудзу, ріпак та соняшник". - зазначив він.

Войцеховський також повідомив, що подав до Єврокомісії пропозицію щодо субсидій ЄС на транзит зерна з України, вартість яких становитиме 300 млн. євро за 10 млн. тонн. Як він зазначив, "ідея полягає в тому, щоб зробити цей транзит ще більш ефективним".

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